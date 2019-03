Nem fogadott hívások az M Studióban

Sebastian Marina, az Andrei Mureşanu Színház művészének rendezésében készült a sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház legújabb előadása. A nem fogadott hívás(ok) című produkciót ma 19 órától mutatják be a Háromszék Táncstúdióban.

„Az alaphelyzet banálisan egyszerű: hét jó barát (hárman párban, egyikük elvált) közös vacsorája. Barátságuk őszinte és szétzúzhatatlan, és annak ellenére, hogy életkoruk és problémáik eltérőek, mindig tiszta lapokkal játszanak egymással. Az est folyamán azonban egy spontán játék apropóján kiderül, hogy a nyílt lapok mögött mindegyikük titkot rejteget. Aki veszít, mindent veszíthet.” Ezt írják az alkotók az előadás ajánlójában, amelyből még azt is megtudhatjuk, hogy a történet központi eszköze a mobiltelefon, amely feltárja tulajdonosa életének titkait.

Az M Studio 2018/2019-es évadának második új előadása Paolo Genovese Teljesen idegenek című filmje nyomán készült, Sebastian Marina színművésznek pedig ez a harmadik sepsiszentgyörgyi rendezése: 2013-ban ő jegyezte a Game, Set, Match címmel bemutatott kocsmaszínházi előadást, amelynek a Huhuu kávéház adott otthont, 2016-ban pedig a Șapte (Hét) című produkciót vitte színre az Andrei Mureșanu Színháznál.

Amint a rendező lapunknak elmondta, nagyon tetszett neki a film, ezért döntött úgy, hogy ő is színpadra viszi ugyanezt a történetet. Szerinte a kommunikációról és a kommunikáció hiányáról szól a történet, mely téma minden korban aktuális, és amelyet nagyon friss, eredeti módon dolgoz fel ez a szöveg. Hangsúlyozta, semmit sem akar kimondottan üzenni az előadás által, csak be akar mutatni egy jelenséget, amelyből mindenki leszűrheti majd a tanulságot önmaga számára. „Bízom benne, hogy akik látják majd az előadást, rájönnek, hogy ez róluk is szól, és ha így van, megéri fáradoznunk” – fogalmazott Sebastian Marina, hozzátéve, nagyon jól érezte magát a próbákon. Ugyan tudta már, mégis jó érzés volt újra megtapasztalnia, hogy az M Studiónál a szó legjobb értelmében vett profi színészekkel dolgozhat az ember – jelentette ki.

Az előadás díszlet- és jelmeztervezője Raluca Alexandrescu, a zenét Oigăn (Eugen Nuțescu, Kumm zenekar) szerezte. Szereplők: Polgár Emília, Bajkó László, Nagy Eszter, Veres-Nagy Attila, Gáll Katalin, Orbán Levente, Szekrényes László, Nagy-Lázár Mikolt és Deák Zoltán. A bemutatót követően március folyamán még csak egy alkalommal, 16-án, szombaton játsszák az előadást a Háromszék Táncstúdióban.