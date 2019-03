A jármű a felügyelőség hivatalos jelképeivel ellátva érkezett Nagyborosnyóra, nem kis riadalmat keltve a teher- és személyszállító járművek vezetői között: mindenki ellenőrzésre gondolt, és csak csodálkozott, hogy a községháza alkalmazottja vezeti azt.

Nemrég szervizbe vitték, leszerelik róla a megkülönböztető jelzéseket, majd a községháza nevére íratják forgalomba. Az autó szirénáját és villogófényeit áthelyezték a község erőgépére, ez segít majd, hogy rossz látási viszonyok között is észlelhetőbb legyen – mondta a polgármester.

Ilie Nicolae még 2017-ben kért szolgálati autót, kapcsolatai révén az most jutott el Nagyborosnyóra. Ugyanakkor egy tűzoltóautót is igényelt a katasztrófavédelmi felügyelőségtől, de egyelőre csak ígéretet kapott Bukarestből: ha felújítják a járműparkot, Borosnyóra is jut majd egy használt tűzoltóautó. Nagyborosnyó községközpontban és a közigazgatásilag ide tartozó öt településen nincs tűzoltóautó, annak ellenére, hogy Lécfalván nívós versenyeken is jól szereplő önkéntes tűzoltócsapat működik, tűzvész esetén nagy segítség lenne számukra egy ilyen jármű.

A borosnyói községházának eddig két szolgálati autója volt, egy Dacia Logan és egy Dacia Solenza, de inkább ócskavashoz hasonlítanak, mint hivatali gépkocsihoz.