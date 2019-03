Merkel: a rendezett brexit közös érdek

„Az EU és a brit kormány kilépési megállapodásának ismételt elutasítása a londoni alsóházban ugyan szűkíti a lehetőségeket, de nem adtuk fel azt a célt, hogy a brexit rendezett formában valósuljon meg” – mondta Angela Merkel. Hozzátette, hogy csak a brit alsóház soron következő két döntése – a rendezetlen brexit lehetőségének kizárásáról szóló és a távozás esetleges elhalasztásáról szóló szavazás – után lehet felmérni, hogy miként alakulhat a brexitfolyamat. A német kancellár kiemelte, hogy sikerült megőrizni a huszonhetek egységét, amiért köszönet jár Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének és Michel Barnier brexitügyi főtárgyalónak.

Az Európai Uniónak fel kell készülnie Nagy-Britannia uniós tagságának megállapodás nélküli megszűnésére, amely korábban még sosem került ennyire valószínű közelségbe, mint most – jelentette ki Michel Barnier uniós brexitügyi főtárgyaló Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének a brit alsóház brexittel kapcsolatos előző napi döntését értékelő vitáján tegnap. A főtárgyaló aláhúzta: az Európai Unió nem kívánja a megállapodás nélküli brit uniós kiválást, ugyanis „nem ezért dolgozunk”. Az unió mindig is megállapodásra és rendezett kilépésre törekedett, továbbra is kész arra, hogy ebben a helyzetben is a lehető legjobb megoldás születhessen. Amennyiben London továbbra is ki akar lépni az Európai Unióból, mégpedig rendezett módon, akkor a jelenlegi, másfél éven keresztül tárgyalt az egyetlen megállapodás, amely ehhez most és a jövőben is rendelkezésre áll – mondotta.

Újabb londoni elutasítás

Elutasította tegnap a londoni alsóház annak a lehetőségét, hogy az Egyesült Királyság bármikor, bármilyen körülmények között a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. A szerda esti – jogilag egyébként nem kötelező erejű – szavazás meglepetés, mert a képviselők többsége nem a kormány eredeti indítványára, hanem egy módosításra szavazott. A konzervatív párti kormány által beterjesztett indítvány kifejezetten arra vonatkozott, hogy az Egyesült Királyság a brexit március 29-i határnapján nem léphet ki megállapodás nélkül az EU-ból. A kormányzati beterjesztéshez azonban érkezett egy módosító indítvány, amely azt kezdeményezte, hogy a parlament meghatározatlan időre mondja ki a megállapodás nélküli brexit tilalmát, és a képviselők a szerda esti szavazáson csekély többséggel, 312:308 arányban ezt támogatták.