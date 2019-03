Magyar–lengyel ünnepség

Orbán Viktor a Facebook-oldalára tegnap feltöltött videóban úgy fogalmaz: a magyar szabadság napján „azokra a hősökre emlékezünk, akik, ha kellett, mindenüket, sőt, az életüket is odaadták a magyar szabadságért”. „Ezt a harcot a szabadságért mindig a lengyelekkel együtt vívtuk meg” – hangsúlyozta, jelezve, hogy már a 19. század közepén is több száz lengyel harcolt a magyarok oldalán. Most is eljönnek az ünnepségre, „erre a közös magyar–lengyel ünnepségre”, és köztük lesz Mateusz Morawiecki is, hogy Budapesten saját szavaival köszöntse az egybegyűlteket – mondta a miniszterelnök. A lengyel kormányfő kiemelte: a magyar–lengyel barátság évszázadok óta tart, napjainkban is él, amikor magyar ünnepeken lengyel zászlókat lenget a szél.