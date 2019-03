Levél a néppárti tagszervezeteknek

A magyar miniszterelnök szerdán levelet írt azon EPP-tagpártok vezetőinek, amelyek kezdeményezték a Fidesz kizárását. Ebben bocsánatot kért a „hasznos idióták” kifejezés miatt, de kiemelte, nem változtat álláspontján a keresztény kultúra védelmét, a migrációt és Európa jövőjét illetően. A miniszterelnök azt kérte az érintett pártoktól, hogy gondolják újra a kizárási kezdeményezést.

A Fidesz vezetői az utóbbi napokban többször határozottan leszögezték, hogy alapvető politikai kérdésekben a Néppárttal kialakult vita során nem tesznek engedményt. Legutóbbi, a Magyar Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor arról beszélt: a keresztény kultúra megvédése és a migráció ügyében semmilyen kompromisszum nem képzelhető el, „minden másról lehet beszélgetni”.

A Reuters által tegnap megszerzett egyik levélben Orbán Viktor felkérte a flamand kereszténydemokraták vezetőjét, Wouter Beke-t, hogy vizsgálja felül a Fidesz kizárására vonatkozó javaslatát. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI megkeresésére megerősítette a levelek hitelességét, és a Reuters azon értesülését is, hogy hasonló tartalmú leveleket küldtek el valamennyi néppárti tagpártnak, amelyek csatlakoztak a Fidesz kizárására irányuló kezdeményezéshez.

Elfogadta Orbán Viktor bocsánatkérését tegnap a flamand kereszténydemokraták (CD & V) elnöke, azonban közölte, pártja továbbra is támogatja a Fidesz kizárását az Európai Néppártból (EPP). Később hasonlóan nyilatkozott több más EPP-tagpárt vezetője is. Wouter Beke arról számolt be, hogy elfogadja Orbán Viktor bocsánatkérését a bántó nyelvezet miatt, de az ügy nem arról szól, hogy ő sértve érzi-e magát, hanem az alapvető európai értékek, például a sajtószabadság és a hatalmi ágak szétválasztásának tiszteletéről, illetve a jobb együttműködésről a külső határok védelmében, s ebben nem lát semmilyen változást.