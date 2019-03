Tüntetés moldvai autópályákért

A Románia autópályákat akar felhíváshoz a – szexuális zaklatások ellen alakult nemzetközi MeToo mozgalom mintájára – a #ȘîEu (moldvai akcentussal) jelszó meghonosításával a legkülönfélébb emberek és szervezetek csatlakoztak, az egy méter autópálya „avatóünnepségét” pedig élőben közvetítették a Facebookon. „A tiltakozás kapcsán üzenem a résztvevőknek, hogy mellettük állok én is („#şîeu”) – jelentette ki Klaus Iohannis államelnök tegnap a Cotroceni-palotában. „Moldva autópályájának építése ma kezdődik” – jelentették be tegnap a Szociáldemokrata Párt Facebook-oldalán. Valójában arról van szó, hogy elkezdik építeni Bákó város körgyűrűjét, amely a közlés szerint a moldvai autópályának és a 9. páneurópai korridornak is része lesz. A körgyűrű projektje 2017-ben indult, értéke 144 millió euró – hangsúlyozza a szociáldemokrata bejegyzés. Răzvan Cuc szállításügyi miniszter tegnap el is látogatott a körgyűrű építkezésére, ahol azt nyilatkozta: nem véletlen, hogy Moldvába érkezett; 15 órakor, amikor az országnak autópályákat követelő tüntetés elkezdődik, ő az építkezésen lesz.