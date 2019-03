Ürmösi erősítés a Véczeren

Köpec, Ágostonfalva, Felsőrákos és Barót határában, ott, ahol szabadságharcosaink 1848. december 9-én és 13-án is összecsaptak Heydte báró császári seregeivel, ott, ahol az önvédelmi harcunkban száznál is több székely esett el, tegnap legfennebb kétszázan ünnepelték a magyar szabadságot. Ahogy Bodvajban Gergely János ürmösi polgármester, most a véczeri emlékmű tövében Benedek Erika néppárti megyeitanács-tag tette szóvá, hogy mennyire fogyunk. Még jó, hogy az emlékműhöz zenével és zászlót lobogtatva idén is megérkezett a közigazgatásilag Brassó megyéhez sorolt, de lélekben magukat erdővidékinek való ürmösi küldöttség.