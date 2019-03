Aludni lehet majd a Daimler-BMW autóiban

A február végén közösen tett bejelentésük szerint a két autógyár hosszú távú együttműködésre lép az önvezető jármű elektronikai fejlesztésé­ben azzal a céllal, hogy a több milliárd eurós költségek megosztásával a következő évtized elejére már kereskedelmileg éretté tehessék a technológiát. Erőik egyesítése annál is inkább sürgetővé vált számukra, mivel iparági szakértők szerint a Google jármű-elektronikai fejlesztéssel foglalkozó leányvállalata, a Waymo már némi előnyre tett szert a technológiában.

A BMW és a Daimler „az innovációs ciklust lerövidítő rugalmas technológiai platformot” kíván létrehozni. A kooperáció első fázisában vezetői felügyelet mellett az autópályákon önállóan közlekedni képes járművek kifejlesztését tűzték ki célul. A BMW jelenleg 70-nél is több projektjárművet használ azzal a céllal, hogy 2021-ben elindítsa az első 3. szintű automatizált autóit. A Daimler viszont még ennél is többet akar, mivel már dolgoznak a 4. és 5. szintű rendszereken. Az együttműködés nyitva áll további résztvevők csatlakozása előtt. A megállapodással párhuzamosan mindkét cég folytatja a jármű-elektronikai fejlesztésben már más cégekkel korábban kialakított kooperációt. A Daimler a Bosch autóipari beszállítóval, a BMW pedig az Intel félvezetőáramkör-gyártóval folytat jármű-elektronikai együttműködést.