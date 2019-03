A Toyota és a BMW is kilátásba helyezte üzemeinek áttelepítését

A Toyota és a BMW is fontolóra venné nagy-britanniai autógyártó kapacitásainak áthelyezését más EU-tagállamokba, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás életbelépése nélkül szűnne meg.

Johan van Zyl, a Toyota európai igazgatója a BBC televíziónak kijelentette: a cég a brit kilépés (brexit) után is a jelenlegivel azonos szabályozói keretrendszert szeretne látni az Egyesült Királyság és az Európai Unió kereskedelmében. „Kezdettől egyértelművé tettük: akadálytalan kereskedelmet akarunk, vámok nélkül” – hangsúlyozta. Hozzátette: ha Nagy-Britannia és az EU kereskedelmében vámok, egyéb akadályok jelennek meg, akkor „nagyon nehezen lehetne elképzelni a jövőt”. Arra a kérdésre, hogy a közép-angliai Derby közelében működő Toyota-gyár ebben az esetben bezárhat-e, Johan van Zyl úgy fogalmazott: ha a brexit hosszú távú hatásai nagyon negatívak, akkor ez is a lehetőségek között lenne. Elmondta: a Toyota eddig 250 millió fontot költött az angliai üzem versenyképességének javítására, és semmiféle olyan akadályt nem szeretne, amely ezt rontaná.

Peter Schwarzenbauer, aki a BMW német autógyár igazgatótanácsában a Mini és a Rolls-Royce típuscsaládok angliai termelését felügyeli, a Sky News brit hírtelevíziónak elmondta: ha a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnik meg, a cégnek „legalább­is meg kell fontolnia” a Mini típuscsalád angliai gyártásának áttelepítését. Schwarzenbauer szerint a Rolls-Royce nagy-britanniai gyökerű luxusmárka, tehát ezt a típust valószínűleg nem érintené a brexit, de a Mini modellek Oxford közelében működő gyárára a megállapodás nélküli kilépés reális veszélyt jelent. A BMW igazgatótanácsi tagja szerint a cég nem bírna el semmiféle olyan pluszköltséget – például a külső országokból érkező uniós autóimportot potenciálisan terhelő 10 százalékos vámot –, amely a megállapodás nélküli brexitből óhatatlanul eredne.

A Nagy-Britanniában működő autógyárak és más globális iparvállalatok hosszú ideje folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt a brexit, különösen a megállapodás nélküli kilépés termelési és beruházási kockázataira.

A Nissan japán autóipari óriáscég nemrégiben bejelentette, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem az angliai Sunderlandben működő üzemében kezdi meg új X-Trail modelljének gyártását. Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan további angliai tevékenységének tervezését.

A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének minap ismertetett éves beszámolója szerint tavaly 9,1 százalékkal ötévi mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza egyetlen év alatt, egyértelműen a brexitfolyamat teremtette bizonytalanság miatt.

Tom Enders, a legnagyobb európai repülőgépgyártó konzorcium, az Airbus vezérigazgatója minapi videóüzenetében kijelentette: tévedés az a brexitpártiak által hangoztatott „őrültség”, hogy az Airbus úgysem tud kivonulni a brit gazdaságból, mert hatalmas üzemei vannak ott. Enders szerint sok más olyan ország van, amely boldogan gyártana például szárnyakat az Airbus repülőgépekhez. Az Airbus a walesi Broughtonban, legnagyobb brit üzemében gyártja összes modelljének szárnyait.