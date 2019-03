A 29 éves Bottasnak – aki az előző szezonban egyszer sem tudott nyerni – ez volt pályafutása negyedik futamgyőzelme és 31. dobogós helyezése. A futam előtt a csapatok és a nézők egyperces gyászszünettel emlékeztek Charlie Whitingra, a világbajnoki sorozat versenyigazgatójára, aki csütörtökön, 66 éves korában tüdőembóliában hunyt el Melbourne-ben. Whiting 1988-ban került a Nemzetközi Automobil Szövetséghez, és 1997 óta látta el a versenyigazgatói feladatokat a Forma-1-ben.

Az első helyről induló Hamilton rögtön a rajt után elveszítette a vezető pozíciót, miután csapattársa megelőzte. A mezőny egyetlen ausztrál versenyzője, Daniel Ricciardo ugyanekkor komoly hátrányba került, mert kiszorult az aszfaltcsíkról, és a füvön leszakadt az első légterelő szárnya, ezért orrkúpot kellett cserélni az autóján. Végül a 31. körben fel kellett adnia a futamot.

Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol pilótája volt az első kieső, mivel a 11. körben lángra kapott az autója. Perceken belül elkezdődtek a kerékcserék, a címvédő a 16. körben állt ki, csapattársa viszont kivárt, tovább növelte a különbséget, majd a 24. körben új abroncsokat kapott, és jelentős előnnyel tért vissza Hamiltonnal szemben, amit a folytatásban gyarapítani is tudott. A 31. körben Verstappen megelőzte a Ferrari német pilótáját, egy ideig a címvédőt is kitartóan üldözte, de amikor elrontott egy kanyart, elveszítette esélyét az újabb előzésre. Az utolsó bő negyedórában már csak az okozott izgalmakat, hogy ki teljesíti a leggyorsabb kört, és ki kapja az új szabályok szerint járó pluszpontot, végül ez is Bottasnak sikerült.

Az idény három újonca közül a brit Lando Norris (McLaren) a 12., a thaiföldi Alexander Albon (Toro Rosso) a 14., és a szintén brit George Russell (Williams) a 16. helyen végzett. Utóbbi márkatársa, a 2011 februárjában elszenvedett súlyos ralibalesete után visszatérő lengyel Robert Kubica az utolsó, 17. helyen zárt, három kör hátránnyal. A világbajnokság két hét múlva Bahreinben folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 1 futam után: * pilóták: 1. Valtteri Bottas 26 pont, 2. Lewis Hamilton 18, 3. Max Verstappen 15, 4. Sebastian Vettel 12, 5. Charles Leclerc 10, 6. Kevin Magnussen 8, 7. Nico Hülkenberg 6, 8. Kimi Räikkonen 4, 9. Lance Stroll 2, 10. Danyiil Kvjat 1 * csapatok: 1. Mercedes 44, 2. Ferrari 22, 3. Red Bull 15, 4. Haas 8, 5. Renault Sport 6, 6. Toro Rosso 1.