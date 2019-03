Az összetettben kétszeres Európa-bajnok – aki 56 kg-ban kilencedik lett Londonban – sportoló olimpián levett vizeletmintájának utólagos újraelemzésekor mutatta ki a korábbinál fejlettebb módszerrel elvégzett vizsgálat, hogy a 2012-es játékokon nem megengedett segítséghez folyamodott. A budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) közlése szerint Croitoru szervezetében háromféle anabolikus szteroid jelenlétét mutatta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elrendelt új analízis. A 25 éves román súlyemelő versenyzési jogát az IWF felfüggesztette. Hogy mennyi időre tiltják el, arra a fegyelmi eljárás végén derül fény.



Először nemzetközi versenyen

Először vehetnek részt nemzetközi versenyen iráni súlyemelő nők – az ázsiai ország sportági szövetsége elnökének bejelentése szerint hat-nyolc női versenyző indul majd az ázsiai bajnokságon. Ali Moradi emlékeztetett rá, hogy a ningpói versenyen – melyet április 18. és 28. között rendeznek – kvótát lehet szerezni a jövő évi tokiói olimpiára. Tavaly a junior korosztályú versenyzőket már engedték elindulni nemzetközi viadalokon. Az iszlám előírásai és az iráni törvények miatt a nőknek a nyilvánosság előtt a testük nagy részét, valamint a hajukat teljes egészében befedő ruházatot kell viselniük, és ez a sportolókra is vonatkozik. A súlyemelőknek a kínai versenyen is be kell majd tartaniuk a viseletre vonatkozó előírásokat. Az irániak súlyemelésben, valamint birkózásban és tékvandóban az elmúlt évtizedekben a nemzetközi viadalokon és az olimpiákon is sikeresek voltak, a sportminisztérium most a női súlyemelőktől is érmeket vár.