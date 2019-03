Az eredmények: Milan–Málnás 2–8, Amicii–Autofin 1–1, Bodok–OSK 5–5, Puskás ’87–Mikósokk 4–1, Skála–Bertis 6–2, Téglás Panzió–Szemerja 5–3. A rangsor: 1. Puskás ’87 37 pont, 2. Mikósokk 34 pont, 3. OSK 28 pont, 4. Bodok 26 pont, 5. Málnás 22 pont, 6. Amicii 21 pont, 7. Skála (54–52) 17 pont, 8. Bertis (52–63) 17 pont, 9. Szemerja (41–60) 15 pont, 10. Téglás Panzió (52–99) 15 pont, 11. Milan 7 pont, 12. Autofin 4 pont.

A 15. forduló programja: (ma, Szabó Kati Sportcsarnok): 16 órától Szemerja–Skála, 17 órától Málnás–Téglás Panzió, 18 órától Mikósokk–Bodok, 19 órától Bertis–Puskás ’87, 20 órától Autofin–Milan, 21 órától OSK–Amicii.

Folytatódik a bajnokság

A 16. forduló négy mérkőzésével folytatódik ma a megyeszékhelyi minifoci Baroque-bajnokság A-osztálya. A tavaszi idény első körének mérkőzései: * ma ASA–Colo Colo (19 óra), Axon–Amigo & Intercost (20 óra), Baroque–Z & Z (21 óra), Phoenix–Aquaris (22 óra) * kedden Narancs & Hortigála–Jamaica (19 óra), No Name–Amigo’s (20 óra), NYAK–Maxtea (21 óra), a Dorco szabadnapos. Az élmezőny: 1. S & Z 36 pont, 2. Amigo’s 34 pont, 3. Dorco 32 pont… 12. Amigo & Intercost 10 pont… 15. No Name 3 pont.

Hat ponttal vezet a MBB

Az éllovas MBB szoros meccsen és mind­össze egy góllal diadalmaskodott az Astra csapata ellen a kézdivásárhelyi öregfiú minifoci-bajnokság pénteki játéknapján. A sereghajtó és még mindig nyeretlen Akarat együttese ezúttal a Csavar-Go alakulatától kapott ki, a Skat Kart és a Novo pedig hat-hat találattal zárta a fordulót.

Az eredmények: Csavar-Go–Akarat 4–2, MBB–Astra 4–3, Skat Kart–Goldim 6–1, Novo–Ózon 6–2, Perkő állt.

A rangsor:

1. MBB 10 0 0 53–13 30

2. Skat Kart 8 0 3 58–43 24

3. Novo 7 2 2 60–34 23

4. Astra 7 1 2 44–23 22

5. Csavar-Go 6 0 5 38–41 18

6. Goldim 4 0 7 37–51 12

7. Perkő 2 2 6 29–42 8

8. Ózon 1 1 9 28–59 4

9. Akarat 0 0 11 16–57 0

A következő forduló mérkőzései (március 22.): 17.30 órától Skat Kart–Perkő, 18.30 órától Astra–Ózon, 19.30 órától Novo–Akarat, 20.30 órától MBB–Goldim, a Csavar-Go pihen. (tif)