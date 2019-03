„Az elnök nem híve a fehér felsőbbrendűségnek, nem tudom, hányszor kell még ezt elmondanunk” – hangsúlyozta Mulvaney. Hozzáfűzte: „az Új-Zélandon történteket tartsuk annak, ami valójában: terrortámadásnak”. A támadásokat elkövető, 28 éves ausztrál Brenton Tarrant a merényletek előtti, hosszadalmas és zavaros kiáltványában az amerikai elnököt „a megújult fehér identitás szimbólumaként” emlegette.

Donald Trump péntek reggel Twitteren fejezte ki együttérzését az új-zélandi városban elkövetett, 50 halálos áldozatot követelő terrortámadás miatt. Majd később újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy „a fehér felsőbbrendűséget nem tartja széles körű fenyegetésnek”. „Úgy gondolom, hogy nagyon komoly problémákkal küszködő emberek kicsiny csoportjáról van szó” – fogalmazott Trump. Bírálói azonnal reagáltak, azzal vádolva meg őt, hogy nem ítéli el eléggé a „fehér felsőbbrendűséget”. „Az elnök nyilvános megszólalásainak részük van az ilyen cselekedetekben” – állította a terrortámadásra utalva Richard Blumenthal demokrata párti szenátor a CNN hírtelevízióban.

Az Egyesült Államok új-zélandi nagykövete, Scott Brown tegnap a CNN televíziónak adott interjújában azt hangoztatta: „egyáltalán nem ad hitelt” az új-zélandi mecsetek elleni terrortámadások elkövetőjének, aki Donald Trumpot úgy emlegette, mint „a fehér identitás jelképe”. A nagykövet leszögezte: „semmi hitele nincs egy olyan, velejéig romlott és nyilvánvalóan a legrosszabb szélsőségesek közül való ember zagyválásának, aki besétál két mecsetbe, és semmitől nem zavartatva magát, embereket gyilkol”. A nagykövet azt mondta: reméli, hogy az elkövetőt hamar elítélik, és börtönbe zárják. „Szerintem sok új-zélandi is ezt gondolja” – fogalmazott.

Élőben közvetítette

Élőben közvetítette közösségi oldalán a fegyveres merényletet, melynek során ötven ember vesztette életét az új-zélandi Christchurchben pénteken. A lövöldözést két mecsetnél követte el a támadó, a 28 éves ausztrál Brenton Tarrant, aki a fegyverein is ki akarta fejezni, hogy a muszlimokat tartja a nyugati kultúra hóhérainak. A tölténytárak és maguk a fegyverek is tele voltak írva muszlimellenes szlogenekkel, és olyan uralkodók és hadvezérek neveivel, akik a történelem során hadjáratot vezettek a muszlimok ellen, vagy Tarrant szerint megvédték Európát a muszlimoktól. A fegyverekről készült képeket a Twitterén tette közzé, a nevek között pedig Hunyadi János (aki John Hunyadiként szerepel) és Szilágyi Mihály neve is szerepel, rajtuk kívül Luxemburgi Zsigmond nevét is fegyverére véste.

Kelet-Európában is járt az ámokfutó

Néhány órával az új-zélandi, két mecset elleni terrortámadás után már részletesen ismertek voltak az elkövetőhöz kapcsolható közép- és kelet-európai szálak, ezért nem kizárt, hogy valaki gyorsan a hatóságok tudomására hozta ezeket az információkat – közölte Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi tavaly Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is járt, három évvel ezelőtt pedig megfordult az egykori Jugoszlávia majdnem minden tagállamában. Horváth József kifejtette: egy ilyen akció elkövetése után a titkosszolgálatok versenyt futnak az idővel, próbálják minél gyorsabban felderíteni, hogy magányos elkövetőről van-e szó vagy szélesebb kapcsolati hálóval rendelkezik-e a tettes, ami elkerülte a figyelmüket. Elmondta, hogy a szélsőjobboldali, neonáci szervezetek világszinten kapcsolati hálót építenek, amelyen keresztül kicserélik gondolataikat, erősítik egymást, akár fegyverhez is jutnak. A szakértő szerint nem kizárt, hogy az elkövető „magányos őrült”, ahogy az sem zárható ki, hogy felhasználták a kereszténység és az iszlám közötti feszültség generálására.

Nem adják ki

Az új-zélandi kormány kilenc perccel a christchurchi mecsetek elleni támadás kezdete előtt kapta meg a merénylettel gyanúsított ausztrál szélsőséges kiáltványát – mondta tegnap Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök.

A mészárlással gyanúsított 28 éves ausztráliai férfit, aki ellen szombaton tömeggyilkosság miatt vádat emeltek, nem fogják kiadni Ausztráliának – mondta Ardern. „Minden bizonnyal az új-zélandi igazságszolgáltatás előtt kell felelnie az itt elkövetett terrortámadásért” – tette hozzá. A kormányfő megerősítette, hogy módosítani fogják a fegyvertartási törvényt, és kormánya megkezdi az ehhez szükséges vitát.

A szomszédos Ausztráliában magánemberek nem tarthatnak félautomata fegyvert, amióta egy magányos támadó gépkarabéllyal 35 emberrel végzett 1996-ban.