Az új főfelügyelő több mint húsz éve dolgozik a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatalban, korábban már vezette ezt az intézményt, egy hónapja pedig vitatott megítélésű elődje, Mircea Diacon elmozdítását követően nevezték ki a brassói központú fogyasztóvédelmi kormánybiztosság élére. „Olyan hivatalt szeretnék kialakítani, melynek középpontjában a tisztelet áll. A felügyelőktől tisztességet, tárgyilagosságot és átláthatóságot várok” – nyilatkozta a Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben és Fehér megyei fogyasztóvédelmi hivatalt irányító Onica, aki szerint a következőkben a megelőzésre fektetik a hangsúlyt. Hozzátette: a fogyasztóvédelmi hivatalok székhelyein ingyenes tanácsadást igényelhetnek a vállalkozók. (Maszol)

SZEMÉT ÜGY A CEMENTGYÁRTÁS. Egy nemrég megjelent dokumentumfilm komoly környezetvédelmi problémákat tárt fel Romániában a cementgyártás körül. Az Organized Crime and Corruption Reporting Project részeként a Rise Project riporterei által készített filmből kiderül, hogy a szemét elégetésével működő cementgyárak súlyosan szennyezik a környezetet, ráadásul magával az elégetett szeméttel is rengeteg gond van. Romániában a 90-es évek óta tiltott más országok szemetét tárolni, ám mint mindenben, ebben is vannak kivételek. A jogi kiskaput pont a cementgyárak fűtőanyagigénye jelenti. A filmben megszólaló Tiberiu Niță ügyész szerint az országban egymillió tonna hulladék elégetésére van kapacitás, csak annyi a gond, hogy senki nem ellenőrzi, hogy milyen szemetet égetnek el. A kecskedágai cementgyár közelében lakók beszámolói szerint nyáron egyszerűen lehetetlen levegőhöz jutni a gyár közvetlen közelében. (Transindex)

A KÁVÉAUTOMATÁK KÖRÜL VIZSGÁLÓDNAK. Az utcákon, buszmegállókban, bevásárlóközpontokban, üzletek és újságárusok előtt, valamint más nyilvános helyeken egyre több kávéautomatával találkozhat az ember, melyek többségére nem kértek engedélyt, ezért az országos fogyasztóvédelem úgy döntött, hadjáratot indít ellenük, és az élelmiszer-biztonsági ellenőrökkel karöltve végiglátogatja az összes helyet, ahol ilyen működik. Az országos akciót megelőzően egyeztettek a forgalmazókkal a gépek műszaki kérdéseiről, így például kiderült: nem is működhetnének kültéren. Mindegyiknek közvetlen rácsatlakozással kellene rendelkeznie a vízcsapra, ugyanakkor nem hiányozhat az összetevőket tartalmazó címke sem. Ha hihetünk a főfogyasztóvédőnek, a latte machiattónak nevezett tejeskávéban például a tejet ruhafehérítőre emlékeztető szerrel helyettesítik. Ezentúl a kávémasinákat működtető vállalkozásoknak külön engedélyt kell igényelniük az élelmiszer-biztonsági hivataltól, amelyik nem rendelkezik vele, azt két héten belül el kell távolítani. (Főtér)

GYANÚS HALÁLESET. Öngyilkosságot követett el pénteken az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály temesvári kirendeltségének korábbi vezetője, Schiffbeck Tamás: az ügyész kiugrott a hatodik emeletről. A Temes megyei rendőr-főkapitányság közleménye szerint a 48 éves férfi reggel ugyanúgy bement munkahelyére, mint más napokon, semmi jelét sem adta annak, hogy mire készül. Ügyészségi források szerint a napokban vizsgálódtak az ügyészségnél, de arra még nem derült fény, hogy volt-e valamilyen fegyelmi kihágása, bírósági ügye az ügyosztály volt vezetőjének. A gyanús körülmények között bekövetkezett haláleset miatt a hatóság kivizsgálást indított. (Agerpres)