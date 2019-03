Meolat néven helyi tejtermelői láncot hozott létre az illyefalvi LAM Alapítvány főpályázóként a Meotis Kft.-vel, Muntyán Gyula magánvállalkozóval, illyefalvi gazdával és a bikfalvi Téglás Panzióval partnerségben. A pályázat segítségével létrehozott rendszert az Illyefalvát, Sepsiszentgyörgyöt és Uzont felölelő kistérségben működtetik, és már webáruházat is létesítettek. Erről tartottak bemutatót a Téglás Panzióban.

A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségtől nyert pályázattal ún. rövid ellátási láncot alakítottak ki, kiiktatva a közbenső elemeket – mondotta Klárik Attila, a LAM Alapítvány igazgatója. Hangsúlyozta, ez alulról jövő kezdeményezés, úttörő pályázat Háromszéken. Erdélyben hagyománya van a szövetkezési formáknak, igény volt az összefogásra, hogy kedvező választ tudjanak adni, alternatívát nyújtani a nagytőkével szemben. Erre most is igen nagy szükség lenne a nagyáruházak megléte okán. Fontos, hogy a szövetkezés közös piaci érdek mentén épüljön fel, és igen lényeges a bizalom kérdése. Emberi kapcsolatokra épülően a szövetkezet kis léptékben működik, nagyban egyelőre azért nem tud, mivel az elmúlt rendszerben kialakított sajátságos szövetkezeti rendszer bizalmi válságot szült – magyarázta az igazgató. Jelen tervükkel igyekeznek mintát és példát felmutatni, hisz a lényeg a kereskedelmi láncot kizárva a termelőtől a fogyasztó asztalára juttatni a terméket.

Bakó Zoltán vállalkozó, a Meotis Kft. vezetője közölte, a köztes elemeket kiiktatva frissebb, s esetenként olcsóbb áru kerül közvetlenül a fogyasztó asztalára. Ugyanakkor igyekeznek segíteni a kistermelőkön, mert a gyártó jobb áron tudja eladni a terméket. A Meotis már eddig is működtetett telefonos megrendelői szolgáltatást, és péntekenként kiszállították a termékeket Sepsiszentgyörgyre. Tapasztalat szerint átlagosan 50–150 lej közötti összegre igényeltek termékeket, főként munkaközösségek fogtak össze, és csoportosan rendeltek.

A honlap fejlesztését a Stormer cég készítette. Igazgatója, Igyártó Réka bemutatta a honlapot, a megjelenő tejtermékeket és a webáruházat, amelyen keresztül rendelni lehet: www.meolat.ro.

Szabó Tibor vállalkozó, a Téglás Panzió vezetője tapasztalatait osztotta meg. Magyarországi és bukaresti szállóvendégeiknek tetszenek bizonyos helyi termékek, s amellett, hogy azokat fogyasztják, felpakolnak még egy-egy szatyorral is – nemcsak tejterméket, házi kenyeret, áfonyalikőrt, hecsedlit, s egyebeket – és úgy térnek haza.

Héjja Szabolcs marketinges szakember elmondta, milyen lehetőségek rejlenek az online értékesítésben. Egyre inkább élelmiszereket is értékesítenek webáruházakon keresztül, ez lesz a jövő beszerzési módja. Romániában 2014-ben 4 ezer, 2017-ben már 7 ezer, tavaly 14 ezer webáruház működött. 2018-ban 8,28 millió ember vásárolt legalább egyszer interneten keresztül Romániában. A jó működést a termék minősége határozza meg, mert a megelégedett vásárló visszatér. A szakember ajánlotta a Meolat rendszernek, terjeszkedjék Brassó megye irányába is, természetesen ott minimális megrendelési összeget is ki kell kötnie.