Az érdeklődőknek lehetőségük lesz asztaliteniszezni, szaladni, táncolni, gombfocizni a Puskás Ferenc Gombfoci Klubbal, sakkozni a Pro Pectus Egyesülettel, és Hodor Enikő által az egyensúly-gyermekjóga világába is betekintést nyerhetnek. Gyermekfoglalkozások is várják a legfiatalabbakat, különböző fajátékokkal lehet majd megismerkedni. Az esemény egyik fénypontja a countrytánc lesz, amelyet Tuzson Erika táncoktató vezet le a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákjaival karöltve.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház nagytermében ma 18 órától Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél, román felirattal – Molnár Ferenc Az üvegcipő című drámája alapján írta és rendezte Radu Afrim.

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. Március 21-én, csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum B. Angi Gabriella Drámatermében újra látható az Osonó Színházműhely Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadása (rendező: Fazakas Misi). A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen vagy a 0752 353 338-as telefonszámon.

Bábszínház

VENDÉGJÁTÉK. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház A halhatatlanságra vágyó királyfi című bábjátékát ma 10 és 12 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban játssza. Jegyár: 5 lej.

Kiállítás

DOKUMENTUM-FOTÓKIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban március 20-án, szerdán 18 órától megnyitják A román királyi család az első világháborúban című dokumentum-fotókiállítást.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, 85 perc, magyarul beszélő és A királynő kutyája – belga animációs film, 92 perc, románul beszélő; 18.15-től Csináld vagy hallgass – román vígjáték, 98 perc; 18.30-tól Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma, 130 perc, román felirattal; 20.30-tól Bazi nagy francia lagzik 2. – francia vígjáték, 99 perc, román felirattal; 20.45-től Az átkelés madarai – kolumbiai–dán–mexikói dráma, 125 perc, magyar felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Zene

OLIMPIKONOK SZÓLÓESTJE. Ma 17 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) az olimpikonok előadásán fellépnek a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum zongorán és hegedűn játszó diákjai. Felkészítő tanárok: Constantin Rozália, Rápolti Irma (zongora), Kakasi Zsolt (gitár), Kádár Zsuzsanna, Karácsony Gabriella, dr. Petraschovits Eszter (hegedű). Zongorán kísér: Krecht Emese.

Hitvilág

BÚCSÚK. Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templom búcsúján ma 18 órától elmélkedést tart Fülöp László miklósvári plébános. Az állomási Szent Benedek-templom búcsúja csütörtökön 18 órától kezdődik a kerületi papság részvételével.

JEGYESKURZUSRA várják keddenként 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián azokat a fiatalokat, akik házasságot szeretnének kötni ebben az esztendőben.

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN ma 18 órától Kismamaklub, szerdán Születéscsoport és Válóháló-csoport.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 20-án, szerdán 16–17.30 óráig Szárazajtán a tanács épületében, illetve 18–19.30 óráig Nagybaconban a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Előpatak, Réty, Barátos, Kovászna; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád, illetve Sepsiszentgyörgy és Illyefalva közelében mérik a járművek sebességét.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utca 10. szám alatti Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartérben levő Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–12 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Stradion utcai 18, 19, 22/A és 22/B tömbházban, a Domb utcai 9, 10, 11/A, 11/B, 25, 26 és 27-es tömbházban, a Vasile Goldiș utcai 19, 20, 21, 22, 23, 24/40 és 24/66-os tömbházban és az Árnyas utca 5. szám alatt. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEG­GYŰJTÉS. Ma 13 órától Mikóújfaluban, holnap Málnáson és Málnásfürdőn a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, valamint szelektív hulladékot gyűjt a Tega Rt. 5 kg leadott üveg esetében 0,5 liter Igazi csíki sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától várnak minden humorked­velőt, kikapcsolódni vágyót.

A TERMÉSZETJÁRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA honismereti túrát szervez csütörtökön a szemerjai Büdös-kút–sepsiszentszentkirályi kőhíd–illyefalvi vártemplom érintésével. A túra célja a Mária-út és az El Camino zarándokút megfelelő zöldövezeti kiválasztása. Útközben szalonnasütésre is lesz lehetőség. A távolság oda-vissza 18 km. Indulás 9 órakor a Büdös-kúttól. Túravezetők: György Ignác és Fodor Imre.

ÖRMÉNY NEMZETI EST. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében szerdán 18 órától a Zöld Nap Egyesület szervezésében kerül sor az év első örmény nemzeti estjére. Alen Margaryan, a Friend of the Environment projekt örmény EVS-önkéntese mutatja be szülőföldjét egy interaktív bemutató segítségével.