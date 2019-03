A spanyolországi Szent Jakab-út (El Caminónak is nevezik) ősrégi zarándokút, a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. Ezt az utat vagy annak egy szakaszát több háromszéki is bejárta az évek során. Nagy zarándok volt a néhai Nagy-Kopeczky Kálmán, a Cimborák Bábszínház vezetője, akinek kezdeményezésére 2014-től gyalogosan indultak útnak háromszékiek is a csíksomlyói búcsúra. Az ő emlékére is összefogtak barátai, ismerősei és mindazok, akik már megtapasztalták a zarándoklat jótékony testi-lelki hatásait.

A Mária-út olyan zarándokút, mely a közép-európai népek Mária-tiszteletére épít, de egyben összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket vallásra való tekintet nélkül. A csíkszeredai székhelyű Erdélyi Mária-út Egyesület többéves munkájának köszönhetően Hargita megyében már jól kiépített Mária-utakon lehet zarándokolni. 2017-ben festették meg az első közös fésűkagylójeleket a Romániai El Camino Egyesület tagjaival. Ezt Kovászna megyében is szeretnék megtenni.

A Magyar Erdélyért Egyesület fontosnak tartja bekapcsolódni a hagyományteremtő munkába. Vajna Csilla, az egyesület titkára szeretné elérni, hogy idővel zarándokszállások jöjjenek létre a háromszéki zarándokutak mentén, ennek érdekében jó lenne bevonni panziósokat is. Vonzóvá kellene tenni a háromszéki zarándoklatot, hisz ez tovább emelné a térség látogatottságát. Beke Zsuzsanna egyesületi tag meglátása szerint a háromszéki hálózat kiépítése túrázás, az önismeret, a spiritualitás szempontjából sem elhanyagolható. Rá lehetne irányítani a figyelmet a kisebb, eldugottabb falvakra is, ahol értékes műemlékek vannak. Melkuhn Andrea egyesületi tag több zarándokutat szervezett, ő annak fontosságáról beszélt, hogy ne országúton, hanem zöldövezetben vezessen.

A szervezők az illyefalvi, bodoki, mikóújfalusi polgármesterrel is egyeztettek, akik pozitívan álltak az ügy mellé. Ez azért lényeges, hogy a helyiek figyelmébe ajánlják a zarándokokat, és a közelben legeltető juhászok is megtegyék a szükséges lépéseket a biztonság érdekében.

A Természetjárók Baráti Társasága György Ignác és Fodor Imre vezetésével honismereti túrát szervez csütörtökön a szemerjai Büdös-kút–sepsiszentszentkirályi kőhíd–illyefalvi vártemplom érintésével. Célja a Mária- és El Camino zarándokút megfelelő zöldövezeti kiválasztása. Március 24-én a jelek felfestéséhez várják az EKE-tagokat, a cserkészeket és minden önkéntest, aki segíteni szeretne (jelentkezni a mertegyesület@yahoo.com e-mail-címén vagy a 0741 926 776-os telefonszámon).