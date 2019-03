A Református Kollégium diákjai nem is tartózkodtak az iskolában, amikor a kifliket kidobták az útra. Albert Levente felvétele

Berekméri Annamária és Kerekes Jenő a Sepsiszentgyörgy egykor és napjainkban című Facebook-oldalon is megosztott bejegyzésre válaszolt, amely szerint „az semmiképpen nem megoldás, hogy az iskolás gyerekek az útra kidobják a kapott tejet és a kiflit, és főleg nem egy egyházi iskola kerítése mögül. Ott legalább megtaníthatnák (úgy mint hajdanán), hogy miért is fontos megbecsülni az ételt és nem elpazarolni azt”.

Berekméri Annamária iskolaigazgató részletesen tájékoztatta lapunkat a kisdiákok múlt pénteki programjáról. Az egész elemi tagozat 10 órakor indult a különböző ünnepi helyszínekre, a gyermekek nem is tértek vissza a tanodába, a szülők a városközpontból vették át őket. Az igazgató fokozati vizsga meghallgatása alkalmából 13 óráig tartózkodott az iskolában, utána ő is elhagyta az épületet. Berekméri Annamária nem érti, hogy a kiflidobálást miért hozzák kapcsolatba az iskolával, hisz adott időpontban részükről senki nem tartózkodott a helyszínen, de szerinte diákjaik nem is tennének ilyent, hisz több alkalommal beszéltek a gyermekeknek arról, hogy egészséges termékekről van szó, amit jó elfogyasztani. Ezért kérdezték meg a Tanulók Háza igazgatóját, hogy pénteken 15 óra és 15.30 között kik voltak az épületben. Ugyanis a közösségi oldalra feltöltött fotó, miszerint az úton kiflik és tejes dobozok várják az arra hajtó gépkocsikat, 15.07 órakor készült.

Kerekes Jenő, a Tanulók Háza igazgatója elmondta, az említett órában egyetlen szakkörnek, a gokartosoknak volt foglalkozása fél négytől, és azt gyanítja, hogy a csoport diákjaiból néhányan korábban érkeztek, ők lehettek tehát a tettesek. A magyar csoporttal a március 15-i megemlékezésen voltak, a következő csoportnak fél öttől volt órája, csak a gokartosok jöhetnek szóba – szögezte le az igazgató. A Tanulók Háza vezetője lapunknak azt mondta, elmegy a szóban forgó csoport legközelebbi szakköri foglalkozására, és számon kéri a történteket, mert szerinte nem megengedhető, hogy élelemmel dobálózzanak még akkor sem, ha az maradék. A kiflidobálók ugyanis az udvaron lévő kuka tetejéről vették el szórakozásuk tárgyát, amit az iskola takarítónője az osztálytermekben a padokból szedett össze, és mivel maradékról volt szó, összegyűjtötte, hogy a Tanulók Háza állatot tartó alkalmazottjai hazavihessék.

A kiflidobálásról az érintett diákok hallgattak, tanáruk és a két intézmény igazgatója csak utólag értesült a történésekről, mivel egy járókelő figyelmeztetésére az elkövetők hamar összeszedték a szemetet. A Református Kollégium vezetősége visszautasítja a megalapozatlan vádat, elítéli, hogy valaki/valakik bizonyíték nélkül helytelen cselekménnyel vádaskodnak az iskola diákjai felett, a Tanulók Háza igazgatója pedig nem hagyja számonkérés nélkül az élelmiszerdobálást, pénteken ott lesz a szóban forgó szakkör óráján, és felelősségre vonja az elkövetőket.