Terrortámadás Utrechtben?

Az utrechti lövöldözés akár terrortámadás is lehetett – közölte tegnap a holland rendőrség. A lövöldöző tegnap délután még szabadlábon volt a rendőrség közlése szerint. A kormány székhelyén, Hágában is megszigorították a biztonsági intézkedéseket. A lövöldözés egy villamoson történt, többen megsebesültek. A rendőrség tájékoztatása szerint egy teret lezártak a város központjától nem messze, és a mentők a helyszínen vannak. A tartományban maximális szintre emelték a terrorkészültséget. Megerősítették a biztonsági intézkedéseket Hollandia repülőterein és fontosabb középületeinél, így az amszterdami Schiphol repülőtéren is – jelentették be a rendvédelmi szervek. Mark Rutte holland miniszterelnök aggasztónak nevezte az esetet, és rendkívüli kormányülést hívott össze.