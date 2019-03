Az uniós tagországok átlagában a lakosság 34 százaléka évente egyszer vagy kétszer végeztet el orvosi rutinvizsgálatot, 14 százaléka évente háromszor, 7 százaléka pedig hatszor kereste fel ilyen célból az orvost. A táblázatban Németország áll az első helyen, ahol a lakosságnak mintegy 22 százaléka nem járt 2017-ben orvosnál. Háziorvosnál az uniós tagországok lakosságának 38 százaléka fordult meg évente legalább egy-két alkalommal, 25 százalék 3–5-ször, 14 százalék pedig legalább 6 alkalommal kért rutinvizsgálatot. Ez esetben is Németország vezet. Románia itt is a sereghajtók között van, lakosságának 42,9 százaléka nem járt orvosnál 2017-ben. A Krónikus Betegségben Szenvedők Országos Egyesületének elnöke, Cezar Irimia mindezt a sorban állással, a hosszú várakozási idővel, a pénzhiánnyal és a bürokráciával is magya­rázza. (Maszol)

NEM KELL TÚLZÁSOKBA ESNI. Értettem az üzenetet, talán nem lett volna szükség ekkora felhajtásra – nyilatkozta az autópályák hiányával kapcsolatos tüntetések kapcsán Răzvan Cuc. A szállításügyi miniszter szerint a vállalkozóknak, de az Országos Útügyi és Autópálya-társaságnak is meg kell érteniük, hogy az embereknek elfogyott a türelmük. „Magam is közlekedek, én is autópályákat akarok. (...) Az első mandátumban arra koncentráltam, hogy minél több projektet kidolgozzunk, most ezeket fogjuk megvalósítani” – nyilatkozta a tárcavezető. Pénteken országszerte ezrek csatlakoztak a „Románia autópályákat akar #énis” néven ismertté vált tiltakozáshoz. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke szerint a suceavai üzletember „csak cirkuszt csinált”. „Ők csak visítanak, mi fejlesztjük Romániát. Az az üzletember, aki, ha jól értettem, 100 ezer eurót költött erre a cirkuszra, inkább adományozta volna azt a pénzt egy árvaháznak” – fogalmazott a kormánypárt elnöke. (Agerpres)

VÉLETLEN EGYBEESÉS? Kórházban tölti a következő néhány napot Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke, aki szombaton, a párt Ilfov megyei szervezetének belső választásán elmondott beszéde után lett rosszul. Hátfájdalmakra panaszkodott, ezt követően vitték kórházba, ahol kiderült: gerincsérve van. Az orvosok néhány napra bent tartják megfigyelésre, és elöntik, meg kell-e műteni. Az egészségügyi probléma történetesen éppen akkor jelentkezett, amikor Dragneát ismét ki akarták hallgatni a Teleorman megyei önkormányzatnak alárendelt gyermekvédelmi igazgatóság fiktív alkalmazottjai miatt zajló büntetőügyben. (Főtér)