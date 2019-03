Ismét büntetett a prefektus

A kétszer ötezer lejes bírságról szóló értesítésből kiderül, hogy pontosan megszámolta (megszámoltatta), hány helyre tették ki „Magyarország zászlóját”, és 32 ilyen lobogót azonosított, ezek mellett azonban nem látta a román zászlót, pedig előzetes figyelmeztetésében is jelezte, hogy törvényértelmezése szerint „más államok lobogója csak a román zászlóval együtt tűzhető ki a közintézmények épületeire, vagy a közterekre, és kizárólag a hivatalos látogatások, nemzetközi konferenciák vagy ünnepségek alkalmával”. Cucu nyilatkozatban is megerősítette a bírságolás tényét és azt is, hogy a tavalyihoz hasonló okból és indokkal rótta ki a tízezer lejes büntetést, ezúttal csak Sepsiszentgyörgynek, más polgármestereket megkímélt.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere lapunk kérdésére elmondta, kézhez kapták a büntetést, amely a nemrég született, tavalyi bírságot megsemmisítő döntés ismeretében megerősíti a prefektus, Sebastian Cucu rosszhiszeműségét illető véleményüket. Jelezte, akárcsak az elmúlt esztendőben, az idei prefektusi büntetést is bíróságon támadják meg.

Az RMDSZ februári kolozsvári kongresszusán határozatot fogadott el a magyar közösség jelképeiről – ezek a magyar és székely zászló, illetve a két himnusz –, melyeket a 2001/1157-es kormányhatározat szerint országos szintű szervezettel rendelkező nemzeti kisebbségként nyugodtan használhatnak saját rendezvényeiken.