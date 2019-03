VÍZFESTMÉNYEK. Az Árkosi Művelődési Központ sepsiszentgyörgyi kiállítótermében (Bástya Ház, Olt utca 6. szám) ma 18 órától kerül sor Czintos László kiállításának megnyitójára. Czintos László Sepsiszentgyörgyön él és alkot, a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban tanult, utána kirakatrendezőként dolgozott. A kiállított vízfestmények válogatás az eddig készített alkotásaiból.

MAGYARORSZÁGI ROMA KÉPZŐMŰVÉSZEK festészeti kiállítása nyílik Az emlékezés színes álmai címmel csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház díszter­mében.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT földszinti termében március 22-én, pénteken 18 órától Ramona Novicov művészettörténész és Hosszú Zoltán képzőművész megnyitja Jecza Bíró Klára és Jecza Péter képzőművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti, közreműködik Ádám Julcsi.

Könyvbemutató

Március 21-én, csütörtökön 18 órától az uzoni Erdélyi Lajos Könyvtár előadótermében tartandó író-olvasó találkozón Czegő Zoltán költő, író bemutatja legújabb verseskötetét, amelynek címe Ítéletidő, valamint a Magyar igézetek (versek) és az Unokás zsoltárok (lírai próza) című kötetét. A szerzővel Kopacz Attila könyvkiadó beszélget.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház csütörtökön, pénteken és szombaton 19 órától a nagyteremben Maria Wojtyszko Sam, avagy felkészülés a családi életre című darabját játssza (rendező: Bocsárdi László).

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. Csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum B. Angi Gabriella Drámatermében újra látható az Osonó Színházműhely Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadása (rendező: Fazakas Misi). A helyek korlátozott száma miatt helyfoglalás szükséges az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen vagy a 0752 353 338-as telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő és Kókusz Kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel! – német animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól X – A rendszerből törölve – magyar thriller, román felirattal és Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 20.30-tól Marvel kapitány – amerikai sci-fi, kaland, akciófilm, román felirattal; 20.45-től Ne érints meg! – román–német–cseh–bolgár–francia dráma, román felirattal.

Zene

MEGZENÉSÍTETT PETŐFI-VERSEKET és jól ismert betyárnótákat ad elő Vereködés fog lönni címmel március 23-án 19 órától a magyarországi Széljáró Balladás együttes és Ónodi Máté, Magyarország legfiatalabb tekerőlantosa a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Jegyek a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárá­ban kaphatóak 25 lejért (ma és pénteken 11–15, csütörtökön 14–18 óráig, illetve előadás előtt egy órával; telefon: 0267 368 081).

Hitvilág

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN ma 18 órától Születéscsoport és Válóháló-csoport.

IFJÚSÁGI LELKINAPOT tartanak a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián március 23-án, szombaton 9–16 óráig, amelyre várják a fiatalokat.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok; 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a kármelita nővérekkel; 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től dicsőséges rózsafüzér; 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra; 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Filmbemutató és beszélgetés

2018. július 7–21. között lovas zarándoklatra került sor az erdélyi vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulója tiszteletére. Magyarországi és erdélyi lovasok vállalkoztak, kortól és nemtől függetlenül a több mint 500 km-es lovas zarándoklatra. Székelyderzsből indultak és az egykori Aranyosszéki Tordáig lovagoltak tiszteletüket leróni, majd onnan a homoródmenti Oklándra tértek vissza. Arról, hogy miképpen is zajlik napjainkban egy ilyen lovas zarándoklat, a résztvevők fognak beszélni csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Az élmények megosztása mellett levetítik az eseményről készült A hit lovasai című kisfilmet is.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 8–14 óráig a Temető és Barompiac utcában, 8–9 óráig a Vágóhíd utcában; pénteken 8–12 óráig a December 30., Mikes Kelemen, Pap Mihály és Orosz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

ÖRMÉNY NEMZETI EST. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 18 órától a Zöld Nap Egyesület szervezésében kerül sor az év első örmény nemzeti estjére. Alen Margaryan, a Friend of the Environment projekt örmény EVS-önkéntese mutatja be szülőföldjét egy interaktív bemutató segítségével.

GYERMEKELŐADÁS. Zorkóczy Zenóbia interaktív gyermekelőadása ma 12 órától a kovásznai Művelődési Központban tekinthető meg Zénó, az elképesztő madárijesztő címmel, amelyet 0–4. osztályosok számára ajánlanak.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszent­györgyön a dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET minden szerdán 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba. Ugyanott hat személynek még lehetősége van feliratkozni a budapesti kirándulásra.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Málnáson és Málnásfürdőn; csütörtökön Bodokon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega Rt. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi csíki sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

KÖZGYŰLÉS. A sepsiszentgyörgyi szívbetegek egyesülete csütörtökön 17 órától a Gyermekjogvédelem épületében tartja közgyűlését.

Hétvégi kirándulások

VÁRTÚRA. Az EKE háromszéki osztálya szombaton tartja első vártúráját a Miklósvár–Tartogóvár–Bükkfej-tető–Mélyárok–Miklósvár útvonalon. Távolság: 20 km. Megközelítése: személygépkocsikkal. Találkozás 8 órakor a Sugás Áruház előtt. Érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonon.

HÓVIRÁG-TÚRA. Szombaton kerül sor a háromszéki EKE hóvirágtúrájára a Baróti-hegységben a Hatod-tető–Setét-pataki út–Megtérő–Harcsa puszta (szalonnasütés)–Hatod útvonalon. Túrahossz: 6–7 km, időtartam 5 óra. Indulás a Sugás Áruház parkolójából 9.15-kor, a Hatod-tetőről 10 órakor. Túravezető: Bartos Ferenc és Dukrét Lajos.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Szárazajtán a tanács épületében, illetve 18–19.30 óráig Nagybaconban a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági- és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utca 10. szám alatti Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartérben levő Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.