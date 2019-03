ROMÁNIÁBAN IS JÁRT A TÖMEGGYILKOS. A budapesti Terrorelhárítási Központ (TEK) információi szerint Brenton Harrison Tarrant, az új-zélandi terrorcselekmény elkövetője 2018 októbere és decembere között több európai országban is megfordult, Bulgáriában, Romániában és Ausztriában is járt.

Budapesten csak néhány órát tartózkodott átutazóban Romániából Ausztriába, a TEK eddigi ismeretei szerint ezalatt nem lépett kapcsolatba senkivel. A TEK azt is közölte: a férfi terroradatbázisokban nem szerepelt, vele kapcsolatban partnerszolgálati jelzés nem érkezett. A pénteki christchurchi terrortámadásban ötven ember halt meg és további ötven megsebesült. (MTI)

DĂNCILĂ ÖTLETEKET VÁR, hogy felgyorsuljon az országban az autópálya-építés, és közölte: a munkálatokat az is lassítja, hogy „egyes állampolgárok” készakarva keresztbe tesznek. Példaként a Piteşti–Nagyszeben pályát hozta fel, amelynek környezetvédelmi engedélyét két romániai és egy dublini állampolgár fellebbezte meg. A miniszterelnök szerint ezek hiányolták az elégséges számú átjárót a nagyragadozóknak és a denevérek élőhelyeinek megfelelő tanulmányozását. De a Piteşti–Nagyszeben autópálya-építés egyik szakaszának odaítélése ellen fellebbezést nyújtott be a liciten vesztes egyik cég is, amelynek képviselőivel tárgyalni kíván Răzvan Cuc szállításügyi miniszter, mert – mint mondta – nem tűri azokat, akik „foglalkozásszerűen fellebbeznek”. A miniszter egyébként a képviselőház ipari és jogi bizottságának együttes ülésén javaslatokat tett a közbeszerzési törvény módosítására. Módosító javaslatai között volt az is, hogy azok a cégek, amelyek nem vettek részt a különböző liciteken, ne nyújthassanak be fellebbezéseket, rámutatva, ezzel elindíthatnák és meggyorsíthatnák a nagy infrastrukturális munkálatokat. (Agerpres)

NEM BAJ, HA NEM ELSŐ AZ ELSŐ AUTÓ. Kiegészítette a kormány az Első autó programot, amelynek célja, hogy magánszemélyek államilag garantált hitelek segítségével új személygépkocsikat vásároljanak. Ezentúl nemcsak belső égésű motorral meghajtott gépkocsit, hanem hibrid és elektromos autót is vásárolni lehet. A módosítás megszünteti azt a korlátozást is, hogy új autó vásárlására csak azok jogosultak, akiknek korábban nem volt saját tulajdonú gépkocsijuk. Az elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy az új gépkocsik minimális előlegét a roncsautóprogramból származó értékjegyekkel törlesszék. (Agerpres)

AZ IDŐ HALAD, A VIZSGATÉTEL MARAD. Levizsgázott a vizsgáztatás egy Bákó megyei községben: kiderült, hogy a re­kettyési nyolcadikosok a tavalyi tételekből vizsgáztak a múlt héten zajlott országos matematikafelmérő próbáján. A vétkes a helyi vizsgabizottság, amely nem törölte a tavalyi tételeket arról a számítógépről, amelyre az ideieket kellett volna letöltenie – nyilatkozta a Bákó megyei tanfelügyelőség. A lényeg, hogy a diákok átélték a vizsgát, megtapasztalták a vizsgahelyzetet, hogy kamerák veszik őket, miközben feladatot oldanak meg, és a tételek összecserélése hasznos tapasztalat volt a vizsgabizottság számára is – értékelte a történteket Oana Bărbuţ tanfelügyelő. A legdurvább, hogy nem a hibázó vizsgáztatók, hanem a diákok járnak rosszul: mivel az idei tételeket már megoldották a tanórákon, újra fognak próbavizsgázni a tanfelügyelők által összeállított feladatokból. A vétkes bizottság pedig megússza egy jelentéssel. Az esetet még aznap jelentette az iskola a tanfelügyelőségnek, a tanfelügyelőség pedig a minisztériumnak, és ezt a jelentést a szankció egy formájának lehet tekinteni – nyilatkozta a tanfelügyelő. (Főtér)