Véget ért a vita a sárga mellényesek követeléseiről

ROMÁNIÁBAN IS JÁRT A TÖMEGGYILKOS. A budapesti Terrorelhárítási Központ (TEK) információi szerint Brenton Harrison Tarrant, az új-zélandi terrorcselekmény elkövetője 2018 októbere és decembere között több európai országban is megfordult, Bulgáriában, Romániában és Ausztriában is járt.