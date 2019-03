Pályázatot nyert Barót

A szerződést hétfőn írta alá Lázár-Kiss Barna András polgármester és Simion Creţu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója Gyulafehérváron. A terv szerint 5800 négyzetméter területen alakítanak ki pázsitot, fákat és bokrokat ültetnek, sétányokat hoznak létre, sportsarkot rendeznek be, az érintőképernyős, több nyelven „értő” infopontok segítségével a város és a tájegység történelméről, nagy szülötteinkről, hagyományainkról, épített és kulturális örökségünkről szerezhet tudomást a Barótra látogató. A legkisebbek kedvéért játszóteret szerelnek fel, lesz szökőkút, létesül közvécé, a biztonság fokozása érdekében térfigyelő kamerarendszert építenek ki, 118 méter hosszan pedig felújítják a Keserű Mózes utcát is.

„Örömmel tölt el a pályázat sikere” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester. A városi elöljáró elmondta: megjelenésekor a kiírás nyomban felkeltette érdeklődésüket, előkészítésén is sokat dolgoztak, ám időközben rengeteg apró akadályba ütköztek, amelyek miatt még az is felötlött benne, hogy nem fog sikerülni megvalósítani a terveket. „A nehéz­ségek ellenére kitartottunk, és végül elértük célunkat. A városnak két, meglehetősen sűrűn lakott része fog megújulni, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek között lehet válogatni, sőt, az infopontok felállítása a Barótot felkereső turisták számára is hasznos lesz. Az önrészt a város költségvetéséből elő tudjuk teremteni, és bízom abban, hogy a kitűzött végső határidőig, azaz 2021 januárjáig meg is valósul a terv összes eleme, és általuk Barót élhetőbb várossá válik” – mondotta Lázár-Kiss Barna András.