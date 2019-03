Újabb tömeges elbocsátás

Formailag is lezárul a napokban a Rouleau Guichard Roumanie Kft. sepsiszentgyörgyi munkapontján alkalmazott 110 dolgozó elbocsátása. A fehérneműk gyártására szakosodott készruhaipari üzemtől tömegesen elküldöttek közül eddig öten találtak új munkahelyet, a cég korábbi ajánlata, hogy a legjobbak esetleg négyfalusi gyárukban dolgozzanak a továbbiakban, nem talált kedvező fogadtatásra. Április derekán egyébként egy másik sepsiszentgyörgyi gazdasági szereplő, a From Product Kft. is megválik munkatársai egy részétől – számolt be sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője.

Az alsóneműgyárnál az elbocsátás előtti napokat álláskereséssel tölthették a munkások – vázolta Kelemen Tibor, aki azt is elmondta, a dolgozókkal szervezett találkozón kiderült: az érintettek zöme – mintegy 80 személy – előbb munkanélküliként regisztrál az általa vezetett intézménynél. Sokan a továbbiakban is dolgozni szeretnének, ám akad, aki előbb a szakképzéssel próbálkozna, hogy a későbbiekben esetleg más jellegű munkát vállalhasson – mutatott rá. A foglalkoztatottak jelentős hányada 35–45 év közötti, 40 százalékuk 45 évnél idősebb, míg 13 százalékuk 26–35 év közötti. A gyárban dolgozó férfiakat egyébként már megkereste ajánlatával az Autoliv, az Olt Textil gyár és a Valdek Impex is, a nők a városban működő készruhaipari gyárak mellett a Valkesnél, illetve az Autolivnél helyezkedhetnének el – vélekedett az intézményvezető. Kitért arra is, hogy a foglalkoztatottak egy része felkereste korábbi munkaadóit, és van, ahol ismét alkalmazzák a régi kollégákat.

A gyermekmatracok előállításával foglalkozó From Product is tömeges elbocsátást hajt végre, Kelemen szerint erről az érintett intézményeket is értesítették már. Kilencven alkalmazott közül 26-ot küldenek el, főként munkásokat, akik távozásukkor egyhavi bért kapnak végkielégítésként – fűzte hozzá. A munkaügyi igazgató szerint a társaság értékesítését követően az új tulajdonos rendelt el átszervezést a gyárnál.

Kelemen Tibor úgy véli, az elbocsátott dolgozóknak jó esélyük van az elhelyezkedésre, hiszen pillanatnyilag jelentős a munkaerőigény, s példaként említette: a munkaerő-ügynökségnél 290 betöltésre váró állást hirdettek meg ezen a héten. Nemcsak a háromszéki városokban, de vidéken is alkalmaznának – mondta, a közzétett ajánlatok között kökösit, uzonit, esztelnekit és előpatakit is találni. Kiemelte, a munkaadók szívesen alkalmaznak a nyilvántartott állástalanok köréből, hiszen ilyen esetben igényelhetik az állam által biztosított havi 2250 lejes bértámogatást, illetve más hozzájárulásokat is, amennyiben családfenntartókkal, özvegyekkel, nyugdíjazás előtt állókkal kötnek munkaszerződést.