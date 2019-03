Rendőrökkel kerestetnék a lógó diákokat Kovásznán

Előző írásunk

2019-03-20: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Formailag is lezárul a napokban a Rouleau Guichard Roumanie Kft. sepsiszentgyörgyi munkapontján alkalmazott 110 dolgozó elbocsátása. A fehérneműk gyártására szakosodott készruhaipari üzemtől tömegesen elküldöttek közül eddig öten találtak új munkahelyet, a cég korábbi ajánlata, hogy a legjobbak esetleg négyfalusi gyárukban dolgozzanak a továbbiakban, nem talált kedvező fogadtatásra. Április derekán egyébként egy másik sepsiszentgyörgyi gazdasági szereplő, a From Product Kft. is megválik munkatársai egy részétől – számolt be sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője.