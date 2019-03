A dobóhátvédként és irányítóként egyaránt bevethető kosárlabdázó március 6-án, az Aradi ICIM elleni Román Kupa-negyeddöntő visszavágójának 12. percében sérült meg egy támadás során, amikor kosárra tört és a felugrás után rosszul érkezett a földre. A sepsi-sic.ro információi szerint Ioana Ghizilă karrierje eddigi legjobb idényét teljesítette a Nemzeti Ligában. A zöld-fehérek edzője, Zoran Mikes első számú huszonhárom év alatti játékosként számított rá, a bajnokságban 18 mérkőzésen, a Román Kupában két meccsen, míg az Európa-kupában hat találkozón kapott lehetőséget. A 22 éves kosárlabdázó az élvonalbeli pontvadászatban átlag 31 percet töltött a pályán, 13.6 pontot szerzett, 3.8 lepattanót gyűjtött és 4.1 gólpasszt osztott ki. A folytatásban ki kell hagynia a kupasorozat négyes döntőjét, valamint a bajnoki rájátszást.

– Nehezen tudom leírni, mit érzek Ioana sérülése kapcsán... Rengeteg érzés kavarog bennem, természetesen szomorú vagyok, hiszen Ioana elveszti eddigi legjobb szezonjának a végét, egy olyan idényt, ami alatt keményen dolgozott. Jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy jól sikerüljön a műtétje és a felépülése is problémamentes legyen. Sok szerencsét kívánunk neki, és végig ott leszünk mellette. Megpróbálunk mindenben segíteni neki és mindig számíthat ránk – nyilatkozta az Sepsi-SIC közösségi oldalának Zoran Mikes.

A 2018–2019-es idény hajrájában a háromszoros bajnok és háromszoros Román Kupa-győztes csapatnak komoly érvágását jelent Ghizilă sérülése és elvesztése, ám a szentgyörgyi alakulatnak további két tehetséges, huszonhárom év alatti játékosa is van. Az elmúlt három mérkőzésen a 19 éves Kovács Renáta és a 21 éves Demeter Nóra is több játéklehetőséget kapott, jó teljesítményével meg is hálálta edzőjük bizalmát.