Szent György-napi újdonságok

Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser közölte, a belvárosi programok az utóbbi évekhez hasonló formában zajlanak, ám lesznek újdonságok is. A főszínpad a megyeháza előtti téren áll, a közösségi színpad az ’56-os emlékparkban marad, ám idén inni- és harapnivalót árusítók is lesznek a környéken.

Újdonság a Sugás Áruház előtti Szent György téren rendezendő fesztivál. Ún. street food típusú ételeket kínál tucatnál több utcai vendéglős, és szintén annyian kézműves söröket forgalmaznak fogyasztásra. Az ott felállítandó kis színpadon alternatív zenét szolgáltatnak. Az ifjúsági sátor a városháza udvaráról elköltözik az unitárius templom melletti, a múzeumhoz tartozó üres telekre, ahol régebb a testvérvárosok utcáját rendezték be. A kézműves vásár továbbra is a Kós Károly és a Gróf Mikó Imre utcákban lesz. A lacikonyhákat a Lábas Ház előtti útszakaszon állítják fel. A városmenedzser kiemelte, május 1-jén szabadidős programokat szerveznek Sugásfürdőn, meg szeretnék mutatni, hogy oda is érdemes kimenni.

Bodor Loránd, a Sepsi ReKreatív igazgatója elmondta, az úgynevezett vidámparkot kiköltöztetik a városból, május 3–5-e között a Sepsi Aréna előtt állítják fel. Ugyanott oldtimereket lehet megcsodálni, mintegy 100–120 régi személygépkocsit és motorkerékpárt állítanak ki. Lesz inni- és harapnivaló is. Az arénához naponta 10 és 22 óra között félóránként közlekedik városi autóbusz.

Vargha Mihály múzeumigazgató jelezte, immár 13. alkalommal kerül sor múzeumkerti rendezvényekre. A Kultúrkertben ezúttal is igényes zenét lehet hallgatni. Lesz népzene, néptánc, reneszánsz zene, dezsessz és világzene. Szervezőtársak Lázár-Prezsmer Endre, a Kónya Ádám Kultúrház munkatársa és Deák Gyula, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója. Utóbbi közölte, a rendezvény épp egybeesik a tánc világnapjával, és szívesen várnak minden érdeklődőt megmozdulásukra. Vargha Mihály elmondta, igyekeznek visszaszorítani a sörfogyasztást, és a muzsika színvonalához igazítani az italkínálatot, borudvar is lesz. A színpadon fellépők közül kiemelte a budapesti Dűvő Zenekart, a Maros Művészegyüttest, a Codex régizene-együttest, a budapesti Patak zenekart és a Vintage Dolls dszessz-együttest. A műsorok közötti szünetekben ingyenes tárlatvezetést tartanak a múzeumban. Míg tizenhárom éve napi 5–10 látogató volt, tavaly 250–300. Nem tagadják, az is a céljuk, hogy bevonzzák az embereket a múzeumba.

Erdély András, a Szent György Napok szóvivője jelezte, hogy nagyszabású operett előadás lesz április 28-án este a Sepsi Arénában, 1600 ülőhelyet rendeznek be. Felhívja a közönség figyelmét, igyekezzenek jegyet váltani, amit a sepsiszentgyörgyi szervezőirodán kívül Baróton, Kézdivásárhelyen és Brassóban, valamint online a biletmastrer.ro honlapon is meg lehet tenni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a temesvári Csíki Gergely Színház még egyszer, pénteken, május 3-án is fellép a kamarateremben. Műsorváltozásról is szólt, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Három nővér című előadását április 28-án tartják a színházban.

Arany- és gyémántlakodalmasok, azaz 1959-ben, 1969-ben születettek jelentkezését várják április 5-ig a városháza 25-ös termében.