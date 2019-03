Újabb akadály a sétavonatozás felélesztésében

Gyerő József polgármester a helyi tanács tegnapi rendkívüli ülésén ismertette a városatyákkal a művelődési igazgatóság átiratát. Nem lehet tudni, milyen céllal vásárolná meg a művelődési minisztérium a mozdonyokat, de ha állami tulajdonba kerülnek, a városnak nem marad más lehetősége, mint esetleg bérbe venni az erőgépeket – ismertette a polgármester. Az egyik mozdonyt Resicabányán gyártották 1955-ben, a másikat Szászrégenben, 1951-ben.

A 2001-ben hozott 422-es törvény értelmében a magán- vagy jogi személyek tulajdonában lévő műemlékek csak azután adhatók el, miután a román állam a kulturális minisztériumon vagy alárendelt intézményein keresztül élt – vagy kinyilvánítja, hogy nem kíván élni – elővásárlási jogával.

A keskeny vágányú vasutat a siklóval együtt műemlékként tartják nyilván. Ebben az esetben a román állam lemondott elővásárlási jogáról – ezt írásban közölték a kulturális igazgatósággal még január első felében. A kisvasút kovásznai szakasza hozzátartozik a város történelméhez, ezért kötelességüknek tartják, hogy megvásárolják, mentsék a menthetőt, mint a város múltjának részét – mondta el Gyerő József.

A dolgok azonban nem egyszerűek. A Brafor leltárán tulajdonképpen a sínek szerepelnek, ezeket vehetnék meg ócskavas-áron. A sínpár alatti terület viszont mások tulajdona, Kovászna közigazgatási területén a Brafor csupán az állomás mellett birtokol egy félhektáros területet – avatott be a részletekbe a polgármester. Azt is elmondta, Kommandó előnyben van, hiszen a község területén található az egykori mozdonydepó területtel és több épülettel együtt. Ezek a Brafor tulajdonát képezik, így a község megvásárolhatja ezeket. Pillanatnyilag a megyeházával, Kommandó polgármesteri hivatalával együtt keresik a jogi és más lehetőségeket arra, hogy a város tulajdonába juthasson a nyomvonal területe is, ami után lehetővé válna a vasút felújítása – mondta Gyerő.

Elsősorban a Clermont Szálloda–Sikló közötti szakaszon működtetnének sétavonatot. Ilyen most is közlekedik, de egy máramarosi cég tulajdonában lévő mozdonnyal, vasúti kocsikkal. A megyeháza tulajdonában is vannak ugyan vasúti kocsik, ezeket használhatnák, de még akkor is kérdéses, honnan lesz gőzmozdony a vontatásukhoz – részletezte a polgármester.