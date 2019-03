Száznál több elhagyott autó

Egy hónap alatt százhúsz közterületen elhagyott gépkocsit azonosított a helyi rendőrség Sepsiszentgyörgyön, ezek egyharmadát már el is szállították tulajdonosaik – akikre kétezer lejes bírságot is kiróttak –, egytizedét (12 járművet) az önkormányzat vitette el – ezeket az adók, illetékek, szállítási költségek és a bírság kifizetése után még vissza lehet igényelni –, a többi esetében még nem zárult le az eljárás. Ezeket akkor is folytatják, ha a tulajdonosok közben más közterületre vitték át a járgányukat.

A törvény különbséget tesz a gazdátlan, az elhagyott és a roncsautók között, de ennek az elszállítás szempontjából csak annyi a jelentősége, hogy ismeretlen tulajdonosoktól nemigen hajtható be pénz; az intézkedés lényege azonban az, hogy a legalább egy éve használaton kívül álló, esetenként már hasznavehetetlenné romlott kocsikat eltüntessék a város területéről. Első körben a polgármesteri hivatal azokat szállíttatta el, amelyek forgalmas utakon vagy parkolókban foglalták a helyet, ezután a lakónegyedeket tisztítják meg a rozsdásodó gépek lehangoló látványától.

Akinek tehát elhagyott autója van, és még nem kapott felszólítást az elszállítására, jól teszi, ha nem várja meg, amíg azt is felfedezi a helyi rendőrség: megspórolhatja a bírságot és a többi kiadást is, ha maga viszi be a roncstelepre. Az önkormányzat a lakók segítségére is számít, régóta be nem indított járműveket írásban (az info@sepsi.ro címen) vagy a helyi rendőrség ingyenesen hívható telefonszámán (0800 800 767) lehet bejelenteni.