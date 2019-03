Előző írásunk

Egy hónap alatt százhúsz közterületen elhagyott gépkocsit azonosított a helyi rendőrség Sepsiszentgyörgyön, ezek egyharmadát már el is szállították tulajdonosaik – akikre kétezer lejes bírságot is kiróttak –, egytizedét (12 járművet) az önkormányzat vitette el – ezeket az adók, illetékek, szállítási költségek és a bírság kifizetése után még vissza lehet igényelni –, a többi esetében még nem zárult le az eljárás. Ezeket akkor is folytatják, ha a tulajdonosok közben más közterületre vitték át a járgányukat.