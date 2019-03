Elnapolták a főügyész kinevezését

Az EP egyik sajtószóvivője, Iina Lietzen szerint amennyiben a jövő heti egyeztetések sem vezetnek eredményre, április 4-én és 10-én ülnek majd össze ismét a küldöttségek. Az EP elnöke, Antonio Tajani március 8-án levélben értesítette George Ciamba európai ügyekért felelős minisztert, hogy Laura Codruţa Kövesi az EP hivatalos jelöltje az európai főügyészi tisztségre. Levelében Tajani hangsúlyozta, az európai főügyészt az Európai Parlament és az Európai Tanács közös döntése alapján nevezik ki, mandátuma hét évre szól majd és nem megújítható. Hozzátette azt is, hogy az EP Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában (CONT), majd az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE) is Kövesi kapta a legtöbb szavazatot, megelőzve a szűkített listán szereplő másik két jelöltet, a francia Jean-Francois Bohnert-t és a német Andres Rittert. A levél rámutat továbbá, hogy március 7-én az Elnökök Értekezlete az EP hivatalos jelöltjének választotta Kövesit, ugyanakkor arról is döntött, hogy három európai parlamenti képviselőből álló csapat folytatja majd a tárgyalásokat az EU Tanácsával az európai főügyészi tisztségről.