Az esetről Frank Engel, a luxemburgi Kereszténydemokrata Párt vezetője számolt be ekképp: „Hadd meséljem el, mit mondott Dăncilă asszony a szocialista csoport találkozóján, ahol persze felrótták neki a romániai korrupciót. Ő pedig erre azt mondta, hogy ez nem igaz. „Romániában nincs korrupció. Csupán arról van szó, hogy – kulturális értelemben – másképp köszönnek meg valamit valakinek.” Igazán találékonynak éreztem, ahogy Dăncilă asszony a kulturális különbségekkel hozakodott elő. Vagyis, ha vásárolok magamnak egy kedvező bírósági döntést, akkor nem vagyok korrupt, és nem is korrumpálok senkit, csak másképp viselkedem kulturálisan.” (Főtér)

A DEMOKRÁCIA BALESETE. Újabb magas röptű szócsata: Klaus Iohannis kijelenti, a Szociáldemokrata Párt „a demokrácia balesete”, másnap Florin Iordache meg azt mondja, négy és fél évvel ezelőtt történt a demokrácia balesete, amikor Iohannist államelnöknek választották. A legszomorúbb, hogy mindkettejüknek igaza van. (Agerpres)

EGYENLŐK ÉS EGYENLŐBBEK. Semmi különbség nincs aközött, ahogyan a betegeket kezelik az állami, illetve a magánkórházakban – ez a kijelentés is Florin Iordache képviselőházi alelnöktől származik, és annak kapcsán nyilatkozott emígy az újságíróknak, hogy Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök egy magánklinikán kezelteti magát. Nem másért, csak mert „az esett a legközelebb”. Iordache egyébként a maga esetével példálózott: elmondta, tavaly műtötték meg egy állami intézményben, és „a körülmények több mint kielégítőek voltak”. (Agerpres)

PANCSEREK, DE A MIEINK. Gengszterfilmbe illő rablás és autós üldözés, illetve vígjátékba illő pancserkodás miatt váltak az angliai híradások főszereplőjévé azok a románok, akik úgy döntöttek, az éttermi mosogatói állás helyett valami kreatívabb módszerrel szedik meg magukat az Egyesült Királyságban. A Coventryben élő román állampolgárok 132 ezer font értékben loptak számítógépeket és telefonokat egy exeteri Apple-boltból. A biztonsági kamerák felvételeinek tanúsága szerint úgy jutottak be, hogy feszítővasakkal és kalapácsokkal előbb a biztonsági rácsot feszítették fel, majd betörték az ablakot. A hétfős banda hat tagja zsákokban vitte ki a zsákmányt, a hetedik pedig két autóba rámolta be a szajrét. A riasztóberendezés működésbe lépett, és füstköddel árasztotta el a helyiséget. De nem is ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy a kamera rögzítette a rabláshoz használt autók rendszámát, és azonnal továbbította a rendőrségre. Az a nyomukba is eredt, és egy kiadós autós üldözés után – amelyben az egyik autó balesetet szenvedett – mindkét gépkocsiból két-két utast elfogott. Három társuknak viszont 61 ezer font értékű zsákmánnyal sikerült megszöknie. Őket nagy erőkkel keresik. Az elfogott elkövetők egyike közben beismerte egy karácsonyi betörés elkövetését is – nehéz is lett volna tagadnia, miután a rendőrségnek megvolt az akkor begyűjtött DNS-mintája. (Főtér)