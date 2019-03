A napirenden szereplő tervezetet – megosztani azokat a területeket, amelyeket a városháza a megyei gyerekjogvédelmi igazgatóság rendelkezésére bocsátott, hogy az úgynevezett családi házakat építsen árva és hátrányos családi háttérrel rendelkező fiatalok elhelyezése és nevelése érdekében – valószínű percek alatt megszavazták volna, ha Dimény László néppártos és Nagy István független tanácstag nem indítja be a kérdésfelvetést.

A polgármester előterjesztését követően Dimény László rákérdezett: miért nem tart igényt a teljes telekre a megyei intézmény? Lázár-Kiss Barna András lényegében nem válaszolt a kérdésre, csak megerősítette, igenis, a telkek csak egy része kell az igazgatóságnak. Dimény nem firtatta tovább, azonban jelezte, a Néppárt és a független tanácstag alkotta frakció írásban válaszolt a polgármesternek azon levelére, amelyben kérte, foglaljanak állást a családi otthonok építése kapcsán. Mint mondotta, úgy érzik, eddigi álláspontjuk, mely szerint a gyermekek mellett ki kell állni, helyes volt, de szerintük el kell fogadni, hogy a szülők a kérdés nyilvános vitáját kérik. Amíg erre nem kerül sor, minden, a témát érintő esetben tartózkodni fognak. Nagy István arra kérte a polgármestert, ne csak sodródjon az üggyel, hanem álljon annak élére.

Pál-Szilágyi Zoltán RMDSZ-es frakcióvezető adta meg Dimény kérdésére a felelet – a telkek végében magasfeszültségű elektromos vezeték halad át, ami bonyolítaná az építkezési engedély kiadását, egyszerűbben kapják azt meg, ha arról a részről lemondanak –, majd úgy fogalmazott, hogy csoportjuk úgy határozott, kiállnak eddigi véleményük mellett, s továbbra is a gyermekek pártját fogják, s ha a szülők tárgyalni akarnak a kérdésről, vállalják a párbeszédet. Mint mondotta, meggyőződése, a barótiak nincsenek a nehéz sorsú gyermekek ellen – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a város területén jelenleg is három intézmény működik, amely hasonló területen fejti ki tevékenységét, s panasz sosem érkezett ellenük –, sőt, a város érdekeit szolgálja, hogy az ottani gyermekek nevelésében kiválóan felkészült pedagógusok vesznek részt.

Dimény Lászlónak azt a javaslatát, hogy az otthonokat ne Baró­ton építsék meg, hanem Köpecbányán, ahol újból hasznosítani lehetne a régi iskolaépületet is, Lázár-Kiss Barna András hevesen ellenezte. „Nem jó Barótnak, de Köpecnek és Köpecbányának megfelelne, ha oda vinnénk a gyermekeket? Nem elszigetelni kell őket, hanem a társadalomba integrálnunk, ehhez a városban lesz a legjobb helyük. Arról nem is beszélve, hogy többjüknek gyakrabban lesz szükségük egészségügyi ellátásra, azaz közelebb kell lenniük a kórházhoz” – vágott vissza a néppártosnak. A polgármester megismételte a már máskor is hangoztatott, kételyeloszlató véleményét: a gyermekektől és fiataloktól nem kell félni, hiszen nemhogy nem kerülnek hagyományos osztályokba, hanem speciális oktatásban részesülnek, és ha azt kérik, az is megoldható, hogy még az udvaron se érintkezzenek a többi gyermekkel – máskor adnak nekik szünetet –, vagy akár más épületben jelölik ki osztálytermeiket. A polgármester megnyugtatta a Gaál Mózes Általános Iskola vezetőségét is: pedagógusaikat nem fogják „leterhelni”, hiszen a sepsiszentgyörgyi speciális iskola keretében működnének az osztályok. „Ezeknek a gyermekeknek jó része a mi gyermekünk, erdővidékiek, s olyanok lesznek, amilyennek neveljük” – jelentette ki Lázár-Kiss.

A tanácstagok végül némi vitát követően abban egyeztek meg, hogy elfogadják a szülők meghívását a kedd délután hat órára meghirdetett lakóssági fórumra, de csak az ügy komolyságához illő kultúrházban hajlandóak elmenni vitázni, az eredetileg javasolt Rózsa vendéglőbe nem.