Bukarestben a zászlóügy

A pert a székelyföldi magyar szimbólumok és feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (MEPE) indította, arra kérvén a bíróságot, hogy kötelezze Antal Árpád polgármestert a zászló kitűzésére. A szélsőséges magyarellenességéről ismert Dan Tanasă blogger, az MEPE elnöke a pereskedést bejelentő decemberi blogbejegyzésében úgy vélte, hogy „a román nép ellenségére jellemző” az a magatartás, amellyel Antal Árpád elutasítja a toronyzászlót. Felidézte: a zászlót Nicolae Spiroiu védelmi miniszter jelenlétében tűzték ki a toronyra 1994. szeptember 8-án, Sepsiszentgyörgy „idegen megszállás alóli felszabadításának 50. évfordulóján”, Antal Árpád polgármester azonban 2015-ben az épület felújítása során eltávolíttatta onnan. A polgármester arra hivatkozott, hogy a toronyra az eredetinek megfelelő toronydísz került, amely a villámhárító szerepét is betölti, és nem teszi lehetővé a zászló kitűzését. Ennek ellenére lehetővé tette, hogy évről évre az 1944-es román bevonulás évfordulóján egy napra kitűzzék a román zászlót a toronyra.

Antal Árpád korábban kijelentette, a törvény értelmében Románia és az Európai Unió zászlaját a közhivatalok homlokzatára kell kitűzni, és a sepsiszentgyörgyi városháza homlokzatán ott lobog mindkét zászló. Hozzátette: reméli, hogy a törvényt úgy módosítja a parlament, hogy e zászlók mellett a városzászlónak és a magyar közösség zászlajának is helyet biztosítanak. A polgármester arra utalt, hogy éppen Dan Tanasă egyesülete perelt be számtalan székelyföldi önkormányzatot azért, mert nem csak azokat a zászlókat és nem csak oda tűzték ki, ahová a törvény előírja. A kormány megyei képviseletét ellátó prefektus és a MEPE keresetei nyomán a bíróságok beszűkítő módon értelmezték a törvényt, és eltávolíttatták a homlokzatról a törvényben elő nem írt, de nem is tiltott székely zászlót.

Sepsiszentgyörgyön évek óta feszültség forrása a polgármesteri hivatal tornyára kitűzött román zászló. A város korábbi polgármesterére, Albert Álmosra 2002-ben tetemes pénzbírságot rótt ki a prefektus, amikor eltávolíttatta a toronyról a zászlót, és a bírságot a volt polgármesternek bírósági úton sem sikerült érvénytelenítenie. 2010-ben azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítés fizetésére kötelezte a román államot amiatt, hogy a bíróságok indoklás nélkül utasították el a volt polgármester zászlóügyben benyújtott fellebbezését. (MTI)