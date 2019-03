A pártelnök, az állam és a magánkórház

Befolyásos politikusok hasonló helyzetben általában közlik a történteket, s ez akár a népszerűségüknek is jót tehet, ám itt és most maga az érintett mélyen hallgat. Egészségügyi minisztere is csupán annyit mondhatott: pártfőnökét páciensként ugyanazok a jogok illetik meg, mint bármelyik beteget az országban, tehát sem diagnózisról, sem kórházról nem beszélhet. Miután ezzel nem érték be a kíváncsiskodók, a nagy jogtudor és alkalmi házelnökhelyettes, Florin Iordache ingerülten nyilatkozott, s szemrebbenés nélkül harsogta, hogy Romániában nincs különbség egy állami és egy magánkórházi ellátás között! S hogy az egyre romló helyzet még kínosabb legyen, a liberális demokraták alelnöke, Andrei Gerea tovább feszítette a húrt és megmagyarázta: valójában Dragnea ki akarta fizetni a kórházi ellátást, nem kívánta terhelni az államkasszát...

A titkolózás visszájára fordult tehát, hiszen a takarékoskodás legújabb szociáldemokrata módszerét megismerve bebizonyosodott, hogy a pártelnök alázatos szolgái, ha akarták volna, sem ronthatták volna el jobban a helyzetet. Jobb lett volna, ha Sorina Pintea visszafogott nyilatkozatát követően a pártkatonák hallgatnak. Mert a lábadozó Dragneá­nak bőven elég lett volna az a tömeges értetlenkedés, illetve felháborodás, amelyet kórházválasztásával kiváltott – hű elvtársai ostobaságaira már nem volt szüksége. Hiszen senkinek sem tudja megmagyarázni, hogy míg vezető politikusként következetesen az állam fennhatósága mellett tör pálcát, politikai diskurzusában az állam hegemóniá­ját, kizárólagosságát hirdeti, amikor saját egészségéről van szó, miért választ mégis egy magánkórházat? Kormányzásuk vívmánya, hogy a közszféra virágzik, különös, balkáni reneszánszát éli – miközben a magánszférát szinte kivéreztették! –, és talán éppen ő nem bízna az állami intézményekben, az állami kórházakban, az ott gyógyító orvosokban, az egész állami egészségügyi ellátásban?!

Opciójához természetesen joga van, csakhogy gesztusa morális és politikai értelemben egyaránt vállalhatatlan. Dragnea, a román beteg ugyanis félreérthetetlenül azt üzeni, hogy ő más, mint a többi romániai beteg, ő ugyanis kiváltságos, neki több jár, mint az átlagnak. Valójában olyan ő is, mint a hamis pap, aki bort iszik, miközben vizet prédikál: hiteltelen. Persze, miként a nép tartja, az egészség mindennél fontosabb, még az országnál s annak megvezetett népénél is. Ezért a szociáldemokrata kondukátor aligha szomorkodik amiatt, hogy kórházas történetével ellentmond önmagának, politikai ideológiájának egyaránt. Már ez sem meglepő, hiszen nem csupán betegen a látszatok és a félmegoldások embere, hanem egészségesen is.