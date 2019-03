Több panasz is érkezett a hulladékbegyűjtést a megye településeinek többségében végző Tega Rt.-hez, amelyben kifogásolják a többletdíjat. Az elégedetlenkedők egyike lapunkat is megkereste, panaszára a vállalat vezetősége érdeklődésünkre leszögezte: a január elsejétől indított, új differenciált díjszabási rendszernek vannak hibái, ezeket jelezni kell a cégnél, és ha jogos a panasz, orvosolják.

A lapunk közösségi oldalán tett megjegyzés szerint több torjai család azzal szembesült, hogy 5 lej többletdíjat kell havonta fizetnie, függetlenül attól, hogy betartják-e vagy sem a szelektív gyűjtésre vonatkozó szabályokat – magyarán kéthetente kiteszik-e vagy sem portájuk elé az újrahasznosítható hulladékot az erre a célra szétosztott zsákokban. A panaszos megemlíti továbbá, hogy szóvátételére a vállalattól közölték, a problémával forduljanak a vezetőséghez. Az illető felháborítónak tartja, hogy miután szerinte a cég jogtalanul járt el, még az érintett lakosoknak kell erőfeszítést tenniük, hogy telefonbeszélgetéssel tisztázzák a helyzetet. Megemlíti még, hogy a többletdíj sok alacsony nyugdíjból élő embert is érint, akik ráadásul „nem tudják, hol keressék az igazságukat”.

Máthé László, a szolgáltató Tega Rt. igazgatója megkeresésünkre elmondta, tudomásuk van a panaszos által felhozottakról – az eset nem egyedi, más településről is érkezett hasonló visszajelzés –, ezért felkérik azokat, akik hasonlót tapasztalnak, írásban (elektronikusan akár) vagy telefonon jelezzék azt a vállalatnak. Minden panaszt kivizsgálnak, legtöbb harminc napon belül válaszolnak. Az igazgató jelezte, a vizsgálat során a szemétbegyűjtő járműveikre szerelt videókamerák felvételeit is megnézik. Ezeken látszik, hogy melyik portán helyeznek ki vegyes vagy szelektív hulladékot (a településre érvényes gyűjtési naptár szerint). A vállalatnak harminc nap áll rendelkezésére, hogy döntést hozzon a panasz kapcsán, amennyiben megalapozottnak bizonyul, akkor a többletdíjat eltörlik a következő számlázáskor.

Hozzátette: a differenciált díjszabás bevezetése után máris javulást figyeltek meg minden településen a szelektív gyűjtési arány terén, így például Torján közel száz százalékkal javult, de még így is a lajstrom alsó részében marad a község más településekhez képest. Máthé szerint a panaszok egyik oka, hogy sok lakos most szembesül azzal, mekkora a jelentősége a szelektív gyűjtésnek, és milyen következményekkel jár, ha nem tartják be a szabályokat. Elismerte azonban, hogy a rendszerben lehetnek hibák, ezek kiküszöbölésén folyamatosan dolgoznak, ezért fontos, hogy mindenki panasz formájában jelezze a vállalatnak, ha úgy látja, igazságtalanul jártak el vele, miközben ő eleget tett az elvárásoknak. Céljuk, hogy az ilyen esetek lehetőleg ne ismétlődjenek meg, korrigálják a rendszer hibáit, ezért minden egyéni esetet megvizsgálnak.

Máthé László tisztázta: a számla értékének növekedését jelenleg csak a szelektív gyűjtés befolyásolja, a biológiailag lebomló (amit vidéki településekről nem is szállítanak el), valamint a vegyes hulladék ezt nem emeli. Az igazgató cáfolta, hogy bármilyen szándékosság is lenne a többletdíj kiszabása mögött, de azt sem lehet kizárni, hogy a vállalat valamelyik alkalmazottja tévedett, és ezt korrigálni kell.

A vállalat által rendelkezésünkre bocsátott, az év eleje óta készített kéthavi statisztika alapján azokon a településeken, ahol a Tega végzi a hulladékgyűjtést, a szelektív gyűjtési mutatók jelentős javulást mutatnak. Az arányokat települési szinten határozták meg, ezért előfordul, hogy a község a gyengén teljesítők közé kerül – ez részben Torja esetében is igaz –, de összessé­gében mindenhol komoly előrelépést tapasztaltak.