Szeméthegyek az utak mentén

Két nap alatt 15 köbméter szemetet gyűjtöttek össze a 11-es országút felső-háromszéki szakaszán a Brassói Területi Útügyi Igazgatóság munkatársai. A tavaszi nagytakarítás mellett a társaság heti rendszerességgel gyűjti és szállítja el a hulladékot az országutak mentén található parkolókból, ám azt tapasztalják, hogy gyakran nem is az átutazók szemetelnek.

A Berecktől a megyehatárig tartó mintegy 10 kilométeres szakaszon begyűjtött hulladék mennyi­sége meglepte az útügyeseket is, akik a hó elolvadását követően végeznek alaposabb tisztítást a rájuk bízott útszakaszok mentén. Háromszéken – ahol 303 kilométeres útszakasz tartozik a hatáskörükbe – havonta 60–80 köbméter szemetet gyűjtenek össze, nyáron azonban akár 50 százalékkal is megnő a begyűjtött hulladékmennyiség – vázolta lapunk megkeresésére Elekes Róbert. A Brassói Területi Útügyi Igazgatóság szóvivője megjegyezte, hetente két alkalommal, hétfőn és pénteken is takarítanak az országúti parkolókban, kiürítik a szemeteseket.

Munkájuk során azonban gyakran kell szembesülniük azzal, hogy a kidobott hulladék nem az autókból származik, nem az átutazók hagyják hátra. Találtak már bontásból származó törmeléket, kidobott bútort, rossz mosógépet és törött WC-kagylót is, ami Elekes Róbert szerint arra enged következtetni, hogy az érintett szakaszon a helyiek próbálnak így megszabadulni a feleslegessé vált tárgyaktól, a szeméttől, amelyet vélhetően autóval szállítanak ki az utak közelébe. Az útügyi igazgatóság arra kéri a lakosságot, hagyjanak fel az ilyen jellegű természetrombolással.