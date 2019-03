A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvényen nyolcvanöt bekeretezett elismerő oklevelet nyújtottak át háromszéki idegenforgalmi szereplőknek, turisztikai szolgáltatóegységek képviselőinek, illetve kiemelkedő turisztikai tevékenységet kifejtő szakembereknek, akik – az online szavazást is figyelembe véve – a bírálóbizottság döntése értelmében jelentőst részt vállaltak a térség idegenforgalmi vonzerejének növelésében.

Az ötletgazda Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának turizmusért felelő alelnöke köszöntőjében elmondta, az volt a céljuk, hogy összekovácsolják a háromszéki vendégforgalomban dogozókat, hagyományt teremtsenek az eseményből, amely jó alkalom arra, hogy megismerjék egymást az ágazat képviselői, kapcsolati rendszert alakítsanak ki egymás között.

Az esemény népszerűségét bizonyítja, hogy két hét alatt több mint 12 ezren látogattak a gala.visitcovasna.com honlapra, és több ezer szavazatot adtak le.

Lázár Zoltán, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának külgazdasági attaséja is köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően szakmai konferenciát tartottak. Az előadók egybehangzó véleménye szerint a kikapcsolódáshoz élmény kell. Grubisics Levente rendezvényszervező, rádiós szerkesztő turisztikai rendezvények általi régiómarketingről szóló előadásában kifejtette: jó stratégia, ha rendezvényekkel reklámozzuk a térséget, mert az emberek szívéhez élményeken keresztül lehet legkönnyebben eljutni. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelő ügyvezető alelnöke értékalapú regionális fejlesztésben látja Háromszék jövőjét. Fel kell mérni értékeinket, nemcsak a közismerteket, hanem igazi mai háromszéki hangulatot kell megmutatni, azt kell elérni, hogy a turista minél több élményt szerezzen, mert akkor több időt tölt el, és visszatér. Fontos, hogy mi magunk érezzük, értéket adunk el. Arra is felhívta a figyelmet, milyen nagyszerű brandet jelent az, hogy évente visszajár ide a walesi herceg. Simion Giurcă, a temesvári Holdas Experience Utazási Iroda igazgatója arról beszélt, hogyan adjunk el egy desztinációt. Kifejtette, nem ételt, italt, szállást kell eladni, hanem életérzést. Például a gelencei műemlék templomban részt venni egy misén. Autentikus élményt kell nyújtani – hangsúlyozta. A sepsiszentgyörgyi származású Tök Barna, a budapesti Continental Hotel Front Desk munkatársa az online és személyes vendégkapcsolat fontosságát hangsúlyozta. Jelezte, egy negatív kommentet tíz pozitív hozzászólás, vélemény tudja valamelyest semlegesíteni, ezért oda kell figyelni a vendégre.

A konferenciát követő díjátadón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet Háromszék, Székelyföld népszerűsítésére, figyelembe véve, hogy az ide látogató turisták kilencven százaléka román nemzetiségű. Évente többször szerveztek tanulmányutakat román bloggereknek, újságíróknak, akik személyes tapasztalataik megosztásával népszerűsítették térségünket. Ennek érezhető hatásai voltak az elmúlt években, főként a szálláshelyek foglalásában. Fel kell készülnünk a turisták fogadására, mondotta az elnök, aki biztosnak nevezte magát abban, hogy meg fog változni Székelyföld idegenforgalmának iránya, egyre többen látogatnak majd a térségbe. A továbbiakban magyarországi újságíróknak, véleményformálóknak szerveznek tanulmányutakat, hiszen az a céljuk, hogy megnöveljék a megyénkbe látogató magyarországi vendégek számát.

Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára elismerően beszélt a Háromszéken történő közösségépítés, nemzetpolitika és turisztika területén elért eredményekről. Közölte, a magyar kormánynak fontos, hogy Székelyföldet mint önálló régiót lássák, és ez a turisztikára is igaz. Ezért is örvendetes az, hogy ezek a megyék a fejlesztések terén is összekapcsolódnak. 2014-től egyre inkább fordult a szülőföldön való boldogulás támogatása felé a nemzetpolitika.

A rendezvényen huszonkét kategóriában díjazták a turisztikai szereplőket, szállodákat, városi és vidéki panziókat, éttermeket, bárosokat, pincéreket, idegenvezetőket, online turisztikai marketingeseket, rendezvényeket, táborokat, lovardákat.

Négy különdíjat is átadtak. Kisgyörgy Zoltán geológust, újságírót, helytörténeti szakírót, a Háromszék főmunkatársát helyi értékeink kutatásáért és megőrzéséért kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként életműdíjban részesítették. A díjat átadó Tamás Sándor szerint azért, mert megérdemli, Zoli bácsi sok évtizedes tevékenységét minden háromszéki ismeri. Önzetlen, lelkes és szakmai alapossággal rendelkező élő lexikona megyénknek. Az év befektetője a turizmusban díjjal jutalmazták Berszány Tibort, a Panoráma Botique Hotel létrehozásáért. Innováció a turizmusban díjban részesítették Tőkés Erikát, a Romániában egyedülálló Erika Csoki lakásétterem megnyitásáért. Elismerő oklevelet ítéltek a Kálnoky Alapítványnak és gróf Kálnoky Tibornak az épített örökségünk és hagyományos értékeink népszerűsítéséért a vendégforgalomban.