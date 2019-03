A román királyi család fotókon

A fényképek döntő többsége az 1917–18-as időszakban készült. Az anyagot első ízben 2017-ben mutatták be a Cotroceni-múzeumban. Kovásznára Nagyváradról érkezett, innen Dévára viszik tovább. Czilli Balázs, a művelődési ház igazgatója köszöntőbeszédében hangsúlyozta: ez az első közös rendezvényük a Cotroceni Nemzeti Múzeummal, reméli, lesz folytatása.

A tárlat anyagát Ștefania Dinu, a Cotroceni-múzeum aligazgatója mutatta be. A kiállítást 2017-ben, a román hadsereg moldvai – Mărăști, Mărășești, Ojtoz környékén vívott – harcainak 100. évfordulója alkalmával hozták létre. Nagy sikernek örvendett Bukarestben, így vándorkiállításra indították. Meg lehet tekinteni többek között a királyi család bukaresti tartózkodásának hivatalos momentumait megörökítő fotókat, a Ferdinánd király és Mária királyné fronton való jelenlétét rögzítő felvételeket, ugyanígy a háború befejezéséről szóló képeket is. Kétévnyi semlegesség után Románia az antant oldalán szállt be a háborúba, miután biztosítékokat kapott arra vonatkozóan, hogy Erdélyt a Román Királysághoz csatolják. 1917. augusztus 15-én a román seregek megkezdték az átkelést a Kárpátokon, bevonultak Erdélybe – magyarázta az eseményeket a történész. Az egyik fotón megörökítették Ferdinánd király 1917. március 23-án a fronton tartott jeles beszédének egyik mozzanatát is, amikor kijelentette: a háború után minden paraszt földet fog kapni.

Hangsúlyt fektettek Mária királynőnek a fronton való tevékenységét bemutató képekre. A királynő – akit „katona királynőként” is emlegettek egykor – a Román Vöröskereszttel együtt bátorította a királyt, a hadsereg vezetőit, ápolta a katonákat, a sebesülteket, rokkanttá vált hadfiakat. A katonák között tartózkodva nem betegedett meg a fronton dúló tífuszban – ezt a királyné Istenbe vetett hitével magyarázta –, de később a spanyolnátha áldozatául esett – elevenítette fel Ștefania Dinu.