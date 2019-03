A vetélkedőn két kézdivásárhelyi, egy nyárádszeredai és egy szászrégeni csapat méri össze tudását. Az elmúlt években 13 megyében 160 műemléket fogadtak örökbe a csapatok, akik bebizonyították, hogy van mire büszkék lennünk Erdélyben kulturális örökség terén.

Nyitott Akadémia

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben március 24-én, vasárnap 19 órától a Nyitott Akadémia meghívottja Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, aki Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai címmel tart előadást.

Harmóniában hagyományainkkal és egymással

Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Míves Ház szervezésében március 24-én, vasárnap 16 órától tartják meg Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban a Harmóniában hagyományainkkal és egymással című beszélgetést. A rendezvény asztaltársasága barátokból verbuválódik, akik ismerik, becsülik és segítik egymás munkáját. Meghívottak: Demeter Miklós és Petrova Anasztázia néprajzkutató, illetve Virág Imola és Virág Endre néptáncoktató. A beszélgetés házigazdája: Benkő Éva. A belépés ingyenes.

Háromszéken a Nem luxustáska

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete is csatlakozik a Nem luxustáska elnevezésű adománygyűjtéshez. A kampány célja, hogy táskába elhelyezett, alapvető tisztálkodási és szépségápolási csomagokat juttassanak el azon rászoruló és bántalmazott nőknek, akik a Kovászna megyei anyás központok valamelyikében találtak menedéket. Kovászna megyében három olyan központ működik, amely bántalmazott vagy egyedülálló anyákat, leányanyákat fogad be. A felajánlásokat az itt tartózkodó nőkhöz juttatják el, továbbá a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat programjaiban részt vevő hajléktalan, nagycsaládos, gyerekeiket egyedül nevelő nőkhöz. Az adománygyűjtés lényege, hogy egy jó állapotban lévő táskába pakolják az adományozók az olyan termékeket, amelyek a mindennapi higiéniához szükségesek (sampon, fogkefe, fogkrém, szappan, kézkrém, ajakbalzsam), emellett pedig egy kedves, személyes üzenetet is. Higiéniai okokból fontos, hogy a táskában elhelyezett termékek újak és bontatlanok legyenek.

Az adományokat március 25.–április 30. között lehet leadni az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897) és kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540) irodájában, hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: ma 19 órától a nagyteremben Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre (rendező: Bocsárdi László); vasárnap és hétfőn 19 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers Tv, Ungarn (rendező: Porogi Dorka).

Zene

MEGZENÉSÍTETT PETŐFI-VERSEKET és jól ismert betyárnótákat ad elő Vereködés fog lönni címmel ma 19 órától a magyarországi Széljáró Balladás együttes és Ónodi Máté, Magyarország legfiatalabb tekerőlantosa, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban.

KAMARAZENE. Március 25-én, hétfőn 18 órától az Árkosi Kulturális Központ rendkívüli kamarazene-hangversenyt szervez a sepsiszentgyörgyi Bástya-házban (Olt utca 6 szám). Fellépnek: Bordos Kinga (zongora), Lokodi Károly (hegedű) és Tomasz Máté (cselló).

Hitvilág

AZ ÉLET NAPJA. Március 25-én, hétfőn 14.30-kor a sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis Társaság a dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház udvarán levő Az anyaság védelmében szobornál megemlékezik az Élet napjáról. Onnan átvonulnak Árkosra, ahol a kismamaotthon kápolnájának Gyümölcsoltó Boldogasszony-búcsúja 16 órától kezdődik. Szentbeszédet mond Brassóból Puvak Marian ferences testvér.

BÚCSÚK. Kézdiszászfaluban ma 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István egyházközség plébánosa tartja. * A csinódi kápolnánál idén március 25-én, hétfőn 11 órától kezdődik a Gyümölcsoltó Boldogasszony-búcsú. A szentmisét a csíkszentgyörgyi plébánia lelkészei celebrálják.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Így neveld a sárkányodat 3., magyarul beszélő és A királynő kutyája, románul beszélő; 16 órától Marvel kapitány, román felirattal; 16.45-től Bazi nagy francia lagzik 2., román felirattal; 18.30-tól Zöld könyv – Útmutató az élethez, román felirattal; 18.45-től Csi­náld vagy hallgass, román vígjáték; 20.45-től Kafarnaum – A remény útja magyar felirattal; 21 órától, Amit a férfiak akarnak, román felirattal.

Vasárnap: 11 órától Kókusz Kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel!, magyarul beszélő és A királynő kutyája, románul beszélő; 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3., magyarul beszélő; 16.45-től Aurora Borealis – Északi fény, román felirattal; 18.30-tól Az átkelés madarai román felirattal; 18.45-től Instant család, magyarul beszélő; 20.45-től Bohém rapszódia román felirattal; 21 órától Csináld vagy halgass, román vígjáték. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utca 5-ös szám alatti Medicom (telefon: 0267 352 657, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Mihai Viteazul tér 3-as szám alatti Hygea (0267 351 057); Kézdivásárhelyen vasárnapig a 22-es udvartérben levő Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1 cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

INTERAKTÍV MŰHELYMUNKA A TEINBEN. Március 27-én, szerdán 15 órától a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Mi a kulturális sokszínűség? címmel egzotikus kultúrákról tart interaktív műhelymunkát egyetemi hallgatók részvételével a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Hétfőn 13 órától Köröspatakon és Kálnokon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a TEGA Rt. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter igazi Csíki sört adnak (síküveget nem fogadnak el).