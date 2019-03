A csapatok puhatolózó játékkal kezdtek, viszont egyre veszélyesebbé váltak a hazai akciók. A 11. percben Gulácsi Péter szögletre tolta Peter Pekarík lövését, nem sokkal később pedig David Hancko próbálkozása súrolta a keresztlécet. A folytatásban a mezőnyben zajlott a játék, majd a 42. percben a házigazdák váratlanul vezetéshez jutottak, Albert Rusnák jobb oldali beadását a figyelmetlen védők között helyezkedő Ondrej Duda közelről a hálóba gurította.

Az 53. percben a magyar válogatottnak sikerült megzavarni a hazaiak védelmét, azonban Martin Dúbravka kapus hárította Lovrencsics Gergő lövését. Kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig próbálta frissíteni a támadásokat, így Kleinheisler László és Kalmár Zsolt helyére Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs érkezett. A 62. percben Szalai Ádám lövésénél a szlovák kapusnak először kellett bravúrral hárítania, de veszélyes volt Willi Orbán fejese és Dzsudzsák próbálkozása is. A túloldalon Gulácsinak kellett védenie Róbert Mak rúgását. A szlovák válogatott a 85. percben biztosította be sikerét. Egy kontra végén Rusnák is betalált, a hátralévő időben pedig a magyar csapat eredménytelenül próbálkozott.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata vasárnap 19 órától a világbajnoki ezüstérmes horvátokat fogadja a Groupama Arénában. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A román csapat ma 19 órától a svédek otthonában lép pályára, kedden 21.45-től pedig a Feröer-szigetek ellen játszik a kolozsvári Dr. Constantin Rădulescu Stadionban. A mérkőzéseket a Pro TV élőben közvetíti.

További eredmények: * C-csoport: Észak-Írország–Észtország 2–0, Hollandia–Fehéroroszország 4–0 * E-csoport: Horvátország–Azerbajdzsán 2–1 * G-csoport: Izrael–Szlovénia 1–1, Macedónia–Lettország 3–1, Ausztria–Lengyelország 0–1 * I-csoport: Kazahsztán–Skócia 3–0, Ciprus–San Marino 5–0, Belgium–Oroszország 3–1. (miska)