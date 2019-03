A június 14–16. között tartandó rendezvény partnere a megyei önkormányzat, a Kovászna megye Turizmusáért Egyesület és Bodok önkormányzata is, ami azt jelzi, felismerték a fesztivál jelentette turisztikai potenciált – vázolta a szervezők részéről Daniel Șanta. Megjegyezte: a rendezvény első kiadását a helyiek zenei ízlésére építették, a meghívott, ismert fellépőkkel – Modern Talking, The Dire Straits Experience, Dr. Alban, Hermes House Band, Lou Bega, SNAP!, Inner Circle, Tania Evans (Cultur Beat), Massaoke – a régi bulik hangulatát kívánják felidézni, azokból az időkből, „amikor az emberek talán jobban szórakoztak, mint ma” – fogalmazott. A diMANSIONS-nek ugyanakkor hazai és magyarországi előadók is vendégei lesznek.

Grüman Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke rámutatott, régi tervük, hogy az erdélyi kastélyokhoz hasonló események révén a Mikó-kastélyt bekapcsolják a turisztikai körforgásba, a júniusi slágerzenei fesztivál pedig nagyszerű alkalom erre.

Grubisics Levente úgy fogalmazott, a fesztivál több lesz, mint helyi rendezvény, hiszen Hargita és Brassó megyei látogatókra is számítanak, az eddig értékesített bérletek azt igazolják, az ország minden régiójából jönnek majd vendégek a Mikó-kastély területére. Szeretnék megismertetni a látogatókkal a helyi értékeket, s ez egyebek mellett a fesztivál gasztronómiai felhozatalában is megmutatkozik majd. Ennek szellemében választották helyszínként a Mikó-kastélyt, s figyelnek arra, hogy a háromnapos rendezvényre érkezők minden igényét kielégítsék: parkolásra és kempingezésre is alkalmas területet különítenek el, aki nem jön sátorral, annak bérlésre is lehetősége lesz, autóbuszokkal pedig Csíkszeredából, Brassóból és Sepsiszentgyörgyről is megközelíthető lesz a fesztivál helyszíne – hangzott el.

A főszínpadot és a nézőteret óriási, 4500 négyzetméter nagyságú, 14 méter magas – oldalain igény szerint nyitható vagy lezárható – Kayam-sátor védi majd, mely akár 10 ezer ember befogadására is alkalmas, így akik jegyet, bérletet váltanak majd, biztosak lehetnek abban, hogy az időjárás nem szól bele szórakozásukba. Bár a diMANSIONS elsősorban a székelyföldi közönséget célozza meg, a szervezők bíznak benne, a meghívott előadóknak köszönhetően akár országos népszerűségnek is örvendhet majd.

A fesztivál szervezői felhívták a figyelmet: április 14-e után drágulni fognak a belépők, ezért érdemes még idejében, kedvezményes áron beszerezni azokat. A háromnapos bérletek 179 lejbe kerülnek, míg a VIP-bérlet 379 lejért váltható, az árak a forgalmazó járuléka nélkül értendők. Az általános belépésre feljogosító napijegyekből 1000 darab április 1-jéig 79 lejes áron kerül kedvezményes eladásra, míg az egy napra szóló VIP-belépő ára 179 lej. Belépők vásárolhatók online a iaBilet, az Eventim, az Entertix, valamint a Myticket oldalon, személyesen hétfőtől Sepsiszentgyörgyön a megyei turisztikai irodában, valamint országszerte a Flanco és a Diverta üzletekben, valamint a iaBilet jegyeladási pontoknál.