Szent József tisztelete: háttérből előtérbe

Szőcs Csaba beavatott a kiadvány születésének műhelytitkaiba. Amikor eldőlt, hogy kiadhatják ezt a könyvet, szerették volna az erdélyi vonatkozású kapcsolódást is kiemelni, és Hegedűs Enikő művelődéstörténész javaslatára a Gyulafehérvári Egyházmegye egyik legjelentősebb templomának Szent József ábrázolása került a címlapra.

A magyar kiadáshoz a Marosszentgyörgyön élő Katalin Ildikó kármelita szerzetesnővér írt előszót, aki a Szent József-tiszteletet még a családból hozta. Később nagy hatással volt életére József, a Kármel egyik legnagyobb szentje, pártfogója, akinek nagyon gyakran kéri közbenjáró segítségét. Iránta való szeretetből és hálából fordította le a könyvet, hogy mások is felfedezhessék, azok, akik hiteles példaképet és pártfogót keresnek és azok is, akik mély imaéletet szeretnének. A könyv első részében a szerző azt mutatja be, hogy miként magasztalta fel a mennyei Atya az alázatos Józsefet, aki évszázadokon keresztül homályban rejtőzött, mint ő maga is.

A második rész teológiai reflexió Szent József misztériumáról. Eredetijét Jakubinyi György érsektől kapta.

A 84 évet élt André Dozé atya gazdag életének néhány momentumát is felvillantotta Szőcs Csaba: 1954-ben szentelték pappá, irodalomból és teológiából szerzett licenciátust; 25 éven át volt tanár és lelkész; Lourdes-ba helyezték, ahol az üzenetek nagy specialistája volt.

Kibontva a könyv témáját: József a földön teljes alázatban gyakorolta feladatát, amelyet a mennyei Atya rábízott. Nem erővel szembeszállva küzdött a gonosz ellen, hanem kitért előle. A kulcsfogalom a könyv címében rejlik: József, az Atya árnyéka. József elrejtette saját személyét és a családot, akit az Atya rábízott. A könyvben úgy jelenik meg József, mint férj, apa és a lelki élet mestere. Mindegyik minőségének komoly hozadéka van.

Magyar vonatkozású eseményként a könyvben közlik Isten szolgája, Márton Áron püspök levelét, amelyet a börtönből szabadulva 1955. április 21-én írt körlevélként, és amelyben Szent József tiszteletére buzdított. Reményik Sándor: József, az ács, Istennel beszél című versének meghallgatása segített közelebb hozni a témát a bemutatón.

A könyvbemutató után a Verbum által megjelentetett gazdag könyvkínálattal is megismerkedhettünk, kiemelve Joyce Rupp, korunk egyik legjelentősebb lelki írójának Fényszikrák, Határtalan együttérzés és Életmódteremtés című, frissen megjelent lelki olvasmányait, Berecki Silvia szerzetesnővér fordításában.