Válasszunk ékszert a menyasszonyi ruhához /X/

Elsősorban, mint oly’ sok mindennél, a minőség itt is elsődleges szempont. Éppen ezért lehetőleg csakis jó minőségű ékszereket válasszunk. Ez főleg azt jelenti, hogy kerüljük a különböző, bevont ékszerket, mert könnyedén olcsó hatást kelthetnek, vagyis rombolhatják azt a hatást, amit a menyasszonyi ruhának kellene keltenie a megfelelő ékszerrel. Lehetőleg a ruhához igazodjunk az esküvői ékszer választásban.

Ha az tiszta hófehér, akkor érdemes lehet ezüstöt, fehér aranyat vagy épp platinát választani, ha pedig elefántcsont színű a ruha amit viselünk, akkor bátran szavazzunk bizalmat a gyöngyöknek, antik daraboknak és a hagyományos sárga aranynak. Lehetőség szerint próbáljunk időtlen ékszereket választani, amelyeket az esküvő után is szívesen viselünk majd, ha lehetőség adódik rá.

Fontos, hogy az ékszerek harmonizáljanak a ruhával. A dekoltázs formája sem mindegy. Az ujjatlan vagy egyenes dekoltázs esetén érdemes a nyakra simuló ékszereket előnyben részesíteni, de választhatunk akár gyöngyöt is. A V alakú kivágásnál se a legjobb választás egy hosszan belógó lánc, inkább a hagyományos nyakékek választására törekedjünk, de akár el is hagyhatjuk azt. Egy csepp alakú fülbevaló tökéletes keretet ad a V kivágásnak.

Ha karkötőt választanánk, akkor fontos szempont, hogy ne az esküvőn hordjuk először, mert az látszani fog, hogy ha nem érezzük magunkat komfortosan a szettünkben. Éppen ezért csak akkor válasszunk karláncot ha a hétköznapokban is hozzá vagyunk szokva a viseléséhez.

Fejdíszt sem kötelező viselni, vagyis inkább nem mindig érdemes. Ha hercegnős a ruhánk és az egész megjelenésünk, akkor nyugodtan megtoldhatjuk egy diadémmal. Ellenben egyszerűbb, szolidabb fazonhoz már óvatosabban válasszuk, kivéve ha egy olyan darabról van szó, ami még jobban kihangsúlyozza a ruhát. Ugyanez igaz a hajdíszekre is, tényleg érdemes megfogadni a mondást, hogy a kevesebb néha több.

A fülbevaló is egy érdekes kérdés, de erre is megvannak azok a szabályok, amiket érdemes megfogadni a tökéletes eredmény érdekében. Ha feltűzött hajat választottunk, akkor alapvetően bármilyen fülbevalót választhatunk a hosszabb lógóstól kezdve egészen a pontfülbevalóig. Amennyiben inkább kiengedve hordjuk a hajunkat, akkor pedig olyat érdemes választani, ami így is érvényesül, vagy ha nem találunk, akkor mellőzni a használatát.

Attól függően, hogy mi megy a menyasszonyi ruhánkhoz, érdemes ékszer szettben gondolkodni, hiszen így minden harmonizál egymással, amit viselünk.