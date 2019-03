A gyerekszoba leghasznosabb tartozéka: a tároló szekrény /X/

Épp ezért érdemes már az első pillanatoktól úgy gondolkodni, hogy meglegyen ez a mindent magába fogadó tároló a gyerekszobában. Persze az elsődleges szempontok egyike, hogy elég biztonságos legyen ahhoz, hogy ahogy nő a gyermekünk, úgy tudja felfedezni a környezetét, hogy közben nem érheti semmi baj. Ez minden szülő legfőbb álma, hiszen az egyik legfontosabb, hogy biztonságban tudja a gyermekét, és a gyermek bizalma megmaradjon abban, hogy a világ, ami körülveszi az jó és biztonságos.

Ezt legelőször akkor tapasztaljuk, amikor a csemeténk elkezd mászni, és jajj annak, ami a kezébe akad. Amit lehet feljebb költöztetünk a polcon, de az egész lakást nem tudjuk feljebb emelni. Pont erre jó ez a tárolószekrény, hogy beletehessük a fontos és akár törékeny tárgyakat is. Sőt, akár gyerekzárral is elláthatjuk, hogy véletlenül se tudja kinyitni a csöppség.

Készítsünk tematikus szobát

Babaszoba tekintetében nincs nehéz dolgunk azzal, hogy a szobát harmonikusan rendezzük be, de ahogy telik az idő, és nő a gyermekünk, úgy kezd el kialakulni a saját ízlése. Ezt valamilyen szinten tudjuk terelgetni a megfelelő irányba, de az óvodáskor beköszöntével óhatatlanul is hat más vélemény is az ízlésére. Ez pedig azt vonja maga után, hogyha Petikének versenyautós ágya van, akkor nehogy már lemaradjon mögötte, neki is olyan kell, vagy valami még egyedibb. Ez teljesen normális ebben a korban, hiszen a csordaszellem és a versengés kéz a kézben járnak. Arról nem is beszélve, hogy ha nagy kedvencről van szó, mint például az autókról, akkor miért ne lehetne tematikusan az autók köré építeni a szoba berendezését?

A Racecup-autós gyerekszoba bútor tökéletesen meg is felel a célnak, sőt, ahogy már fent szóba került, a biztonság terén is a maximumot nyújtja. Arról nem is beszélve, hogy minden belefér, amit csak bele szeretnénk pakolni, hiszen számos rekesszel, tárolóhellyel rendelkezik. Később, ahogy beköszönt a kamaszkor, akkor ráérünk abban az időben cserélni a berendezésen, hiszen akkor már kicsit kezdenek cikivé válni a korábbi kedvencek.

Ebben a korban már inkább saját maguknak dekorálnak az aktuális kedvencekkel, az éppen felesleges dolgokat pedig elnyeli az ágy alja, vagy persze egy praktikusan használható, de nem túl feltűnő tárolószekrény. Ebben az esetben is igaz, hogy a szoba berendezése csoportosulhat egy téma köré, de akár több különbözőben is gondolkodhatunk. (X)