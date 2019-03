A takarékos Epson M300DN lézernyomtató /X/

Az ismert, népszerű lézernyomtatónak megvannak az előnyei, de ezeken is túl szeretne szárnyalni az Epson WorkForce AL-M300DN.

Mi jellemzi az Epson WorkForce AL-M300DN-t?

Amit elmondhatunk róla, hogy gyors, megbízható és nagy a munkabírása. A gyártók kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyorsaságát fokozzák a többi lézernyomtatóhoz képest. Havi ajánlott kapacitását az átlagos lézernyomtatóknál jellemző 10.000 oldalról felemelték 100.000 oldalra, vagyis a korábbi értékeket megtízszerezték az Epson M300DN esetében. Ezen értékből tehát arra lehet következtetni, hogy elsősorban azoknak ajánlják, akik nagy munkabírású, igen megbízható nyomtatót szeretnének vásárolni.

Gyors működés is párosult a nagy kapacitású nyomtatáshoz: a bekapcsolást követően a készülék 5,5 másodperc alatt végez az előkészületekkel, majd 35 oldal/perces sebességgel képes megtölteni egy A4-es méretű lapot, a 150 lapot elbíró kimeneti tálcáján.

Milyen extrákat tartalmaz a készülék?

Az M300DN-nél lehetőségünk van arra, hogy automatikusan duplex nyomtatást indítsunk. A duplex nyomtatás a kétoldalas nyomtatás, amivel jelentős mennyiségű papírt takaríthatunk meg egy évben. A kis helyigényű gépből elsőre tán ki sem nézzük, hogy belső lapadagolóval rendelkezik, ezért nem kell működés közben a be- és kimeneti tálcát nyitogatni. Alapból 250 lapos a belső adagolója, amit opcionálisan bővíthetünk tovább is egy ugyancsak 250 lapos egységgel. Emellett az 50 lapos bemeneti egységet is felhasználhatjuk a kapacitás bővítéséhez.

Másik extrája az Epson M300DN-nek, hogy nagy munkabírása mellett rendkívül takarékos üzemű. Harmadik, amit igazán kevés gép tud ilyen árkategória mellett az, hogy a beállításai között szerepel a receptnyomtatás is, tehát orvosi rendelők hasznos segítsége is lehet az Epson M300DN.

Milyen csatlakozási lehetőségeink vannak az Epson M300DN-nél?

Egy valamit nem tud ez a fajta lézernyomtó: WiFi támogatással nem képes működni. Vagyis az irodai nyomtatót leginkább vezetékes nyomtatásra alakították ki, tehát az USB-s és az Ethernet csatlakozó adott a működéshez. Meg kell említenünk, hogy a csomagolás tartalmaz telepítő CD-t, tápkábelt, induló tonert (kb. 700 oldalas kapacitás), de nem tartalmaz az nyomtatókábelt. Azt külön kell megvásárolni!

Érdemes az anyagköltség csökkentése érdekében olyan M300DN kompatibilis Zafir Premium Tonereket vásárolni, aminek 10.000 oldalas kapacitása igazán nagyfokú hatékonyságot fog adni az Epson WorkForce AL-300DN-nek. (X)