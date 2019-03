A csúszókormányzású kotró-rakodó, ami kis helyen is elfér /X/

Erre az eshetőségre alkották meg a JCB-nél az 1CX és az 1CXT csúszókormányzású kotró-rakodókat. Lássuk, hogy mik a legfontosabb paramétereik.

A JCB 1CX

A JCB 1CX egy kifejezetten kis tömegű munkagép, hiszen közel 3250 kilogrammot nyom. A munkagép saját hajtóműve teljes egészében szervo vezérelt, nulla- maximum sebességet érhetünk el, legyen szó akár a teljes teljesítménnyel történő előre- vagy hátramenetről egyaránt. Az 1CX-et egy 37.3 kW maximális teljesítményű Perkins motorral szerelték fel. Ennek a gépnek a maximális kotrási mélysége: 2.55 méter, míg a maximális rakodási kapacitása 610 kg. A rakodókanál maximális kapacitása 0.28 m3.

A maximális hatékonyság kihasználása érdekében joystick vezérléssel látták el, melyek a minimálisra szorítják a működtetéshez szükséges erőkifejtést. A munkagép könnyű manőverezhetőségéhez az 1CX csúszókormányzású hajtóművet kapott, ami szervo kézi vezérléssel működtethető, épp azért, hogy mindenki számára könnyű és precíz munkavégzést tegyen lehetővé.

A JCB 1CX egy meglehetősen biztonságos kotró-rakodó. Ez a géptípus akár teljesen üvegezett, hangszigetelt fülkével is rendelhető, sőt, akár a ROPS/FOPS canopy-vel is van lehetőség megrendelni. Ha pedig az extráknál tartunk, akkor kérhetünk rá munkalámpákat, biztonsági övet és akár JCB ütésvédelmi készletet is, hogy mindenki elégedett legyen. A fülke kialakításának hála, a kezelő számára folyamatosan tökéletes, teljes körű kilátást biztosít.

Ennek a munkagépnek a szervizigénye minimális, mivel a maximális hatékonyság érdekében úgy tervezték, hogy lehetőség szerint inkább területen legyen és menjen a munka. A motorháztető nagyra nyitható, aminek köszönhetően a motort könnyen elérhetjük a szervizelések és a különböző karbantartások idején egyaránt.

Pár szó a JCB 1CXT-ről

A JCB 1CXT annyiban különbözik az 1CX-től, hogy kerekek helyett gumilhevederrel lett felszerelve, aminek köszönhető, hogy nehezebb területeken is megállja a helyét. Ennek következtében javult a munkagép stabilitása, és a kapaszkodása is rendkívül jó. A kezelő életét azzal könnyítették meg, hogy a forgatható ülés segítségével könnyedén válthat a gépek funkciói között. Azaz szinte egymás után azonnal tudja használni mind a kotró, mind a rakodó funkciót. Maximális ásási mélysége 2.55 m, maximális motorteljesítménye 36.3 kW. A rakodókanál kapacitása 0.30 m3, maximum emelési kapacitása 665 kg.

A Terra Hungária Építőgép Kft. kínálatában mindkét gép elérhető, szakértőiktől pedig minden további technikai paramétert megtudhatunk. Bár a JCB a gépek kialakításánál törekszik arra, hogy a szervizigény alacsony legyen, a Terra szolgáltatásai között megtalálható a profi szakszerviz, illetve alkatrészeket és tartozékokat is találhatunk náluk.