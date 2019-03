Mikor érdemes akkus, LED szerelőlámpát használni? /X/

Minden mesterember életében eljön az az időszak, amikor szüksége van egy akkus, LED szerelőlámpára. Igen ám, de honnan szerezzünk be egy igazán strapabíró és kompakt darabot?

Felhasználási területei

Nem túl meglepő módon a szerelőlámpa különböző szerelési munkálatokhoz, azoknak a megkönnyítésére lett kitalálva. Például, ha valahol nem tudunk hagyományos zseblámpát alkalmazni, mert mondjuk nem férünk hozzá, vagy esetleg egyéb különböző okokból. Persze az sem mindegy, hogy milyet választunk, mert a minősége nagyban függ a gyártótól vagy akár a felhasznált LED-ek darabszámától is.

Gyakran használják különböző műhelyekben, autójavítások során, de akár nekünk is jó szolgálatot tehet, ha tartunk egyet a kocsiban. Persze erre meg inkább a többség a szivargyújtós LED lámpát alkalmazza. Hogy mikor milyen lámpát érdemes választani, arról a Zseblampa.com blogbejegyzései között sok hasznos információt olvashatunk.

Előnyök, hátrányok, na meg a típusok

A LED-es szerelőlámpák számos előnnyel rendelkeznek, melyeket összefoglalunk az alábbiakban.

Az egyik ilyen, hogy ha több darabbal rendelkezünk az adott típusból, akkor akár forgó jelleggel az egyiket minden esetben használni tudjuk, míg a másik a töltőn van. Aztán persze csere. Ebben az esetben fontos, hogy ne felejtsük el feltölteni azokat, mert hiába a tökéletes lámpa, ha nincs benne szufla.

Alapvetően a legtöbb műhely munkálathoz elegendő fényt biztosít. Ez persze, ahogy már fent említettük, nagyban függ a benne foglalt LED minőségétől.

Érzéketlenek általában a különböző mechanikai behatásokra, sőt, akár az olajat, vizet, benzint is bírják, ezért nem kell aggódni, hogy bármi bajuk lenne ezektől. Persze ettől függetlenül jó, ha vigyázunk rá, mert egy jó minőségű darab nem olcsó, de rövid időn belül megtérül az ára.

Töltési sebesség tekintetében is kivételesek, mivel gyorsan töltenek, de keveset fogyasztanak, így roppant sokáig használhatóak egyszeri töltéssel. Mivel a benne foglalt LED-eket nem egyforma terhelés éri, így azok élettartama is különböző lehet ennek függvényében. 1-1 darab kiégése esetén még nem kell megijedni és azonnal iktatni a lámpát, mivel az így is sok ideig használható, pont megfelelő fényt bocsát ki magából a használathoz.

Hátrányai

Ahogy azt már megjegyeztük, nagyon fontos, hogy fel legyen töltve a lámpa. Mivel az esetek jórészében ezek akkumulátorról működnek, így nem megoldható az áramforrás cseréje. Tehát mindig figyeljünk, hogy töltsük fel használat előtt.

Ár tekintetében nem tartoznak a legolcsóbbak közé, de ha fontos a minőség és a mobilitás, akkor nincs mese, egy megbízható helyről kell beszerezni.

Ahogy említettük, a LED és az esetek jelentős részében az akku nem cserélhetőek házilag, így érdemes szakembert felkeresni, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy költséghatékonyabb, akár le is cserélni a lámpát.

Végül, ha egy igazán megbízható darabot keresünk, akkor nem is találhatnánk megfelelőbbet, mint az Osram LEDIL301 Ledinspect összecsukható szerelőlámpa. Mivel ez egy jó minőségű, kompakt darab, így nem kell attól félnünk, hogy néhány használat után tönkremegy, így ha megfelelően használjuk, nagyon hosszú ideig kitart majd.

